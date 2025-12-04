Después de varias idas y vueltas por diferencias respecto al proceso de homologación, los referentes de la UOM y de las cámaras metalúrgicas firmaron nuevas subas salariales para todos los trabajadores de la Rama 17.

El entendimiento abarca el período que va de octubre 2025 a marzo 2026 y establece incrementos que se aplicarán de manera escalonada y mixta , con el pago de sumas remunerativas y otras no remunerativas.

Según se informó oficialmente, el cronograma de pagos quedó fijada de la siguiente manera:

Octubre 2025: aumento de $35.000 no remunerativos .

Noviembre 2025: aumento del 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos .

Diciembre 2025: aumento de $35.000 no remunerativos .

Enero 2026: aumento del 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos .

Febrero 2026: aumento de $25.000 no remunerativos .

Marzo 2026: aumento de $35.000 no remunerativos.

A partir del nuevo acuerdo, la escala salarial de septiembre 2025 pasó a tener carácter obligatorio y retroactivo, reemplazando su condición anterior de “referencial”. Sobre esta nueva base se calculan todos los incrementos posteriores.

Por consiguiente:

Septiembre 2025 debe liquidarse con los valores de la nueva escala (no con los $25.000 no remunerativos del acuerdo anterior). Los aumentos de octubre a marzo se suman progresivamente a esa base

Además, lo rubricado establece un piso salarial garantizado (IMGR) que incluye todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, excepto horas extras:

Octubre 2025: $949.608

Noviembre 2025: $964.651

Diciembre 2025: $987.791

Enero 2026: $1.004.438

Febrero 2026: $1.016.008

Marzo 2026: $1.036.390

Un principio de acuerdo que se frenó por diferencias sobre la homologación

La semana pasada las partes habían llegado a un principio de acuerdo que luego se frenó por diferencias respecto a la homologación.

José Luis Ammaturo. Secretario General de CAMIMA, una de las cámaras que participaron de la negociación, explicó que desde el gremio pretendían que las subas se comiencen a aplicar antes de la homologación de la Secretaría de Trabajo.

“Cuando se disponían a firmar las distintas cámaras aparecieron las diferencias, la más significativa fue que se pedía abonar estos aumentos aunque no tuvieran el visto bueno de Trabajo. Eso nos preocupaba porque una suma fija a pagar significaba un aumento entre partes en donde no había que pagar impuestos, algo que legalmente no se puede hacer. Además, todo lo que no está bien redactado, después trae problemas de liquidación”, explicó.

Finalmente, por pedido especial de CAMIMA Y AFAC, se dio marcha atrás con ese requerimiento sindical y se volvió al borrador original.

Así el acuerdo entrará en vigencia cuando se dicte la homologación por la Secretaría de Trabajo.

Paritaria UOM: con aumento, cuánto cobro y cómo quedan todas las escalas