La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) finalizó una extensa negociación paritaria que definirá los salarios del sector metalmecánico hasta marzo de 2026. El acuerdo, que aún aguarda la homologación de la Secretaría de Trabajo de la Nación, establece un esquema combinado de incrementos remunerativos y sumas fijas no remunerativas con vigencia retroactiva desde septiembre de 2025.

Este convenio abarca a toda la actividad metalmecánica argentina, con excepción de la Rama 21 (sector siderúrgico), que negocia sus condiciones salariales de manera independiente. Los trabajadores metalúrgicos representan uno de los sectores industriales más numerosos del país, con presencia en fábricas de autopartes, maquinaria agrícola, electrodomésticos, herramientas y estructuras metálicas, entre otras ramas.

Qué cobra un metalúrgico en febrero 2026

Para el mes de febrero de 2026, los trabajadores del metal percibirán $ 25.000 adicionales en concepto no remunerativo, que se suman a los salarios básicos ya actualizados por los aumentos previos acordados en la paritaria.

El esquema total del acuerdo acumula un 14% de aumento remunerativo más $ 160.000 en sumas fijas distribuidas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Esta estructura mixta —que combina incrementos que se incorporan al básico con pagos extraordinarios que no integran la base salarial— es característica de las negociaciones paritarias en contextos de inflación moderada pero persistente.

Vale aclarar que los montos no remunerativos tienen implicancias directas sobre otros conceptos: no inciden en el cálculo de aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones ni aportes jubilatorios, lo que genera un ahorro para las empresas pero afecta los derechos previsionales futuros de los trabajadores.

Ingreso Mínimo Garantizado: el piso salarial del sector

Desde enero de 2026 rige un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $ 1.004.438, que funciona como piso mensual para cualquier trabajador metalúrgico con jornada completa.

Este monto incluye:

Conceptos remunerativos (sueldo básico, antigüedad, presentismo).

Conceptos no remunerativos (sumas fijas acordadas).

No incluye: horas extras, premios por productividad ni adicionales zonales.

No integra el salario básico de convenio para el cálculo de otros conceptos.

El IMGR es una figura que se popularizó en diversas paritarias argentinas como mecanismo para garantizar un ingreso mínimo digno, especialmente en sectores donde coexisten múltiples categorías y escalas. En el caso de la UOM, este piso resulta fundamental para los trabajadores de las categorías más bajas, asegurando que ningún metalúrgico cobre por debajo de ese umbral.

Escalas salariales completas: personal mensualizado

El convenio colectivo de la UOM distingue entre personal mensualizado (empleados administrativos, técnicos y auxiliares con sueldo fijo mensual) y personal jornalizado (operarios que cobran por hora trabajada).

Grupo A - Administrativos

Este grupo incluye empleados de oficina, facturación, compras, recursos humanos y administración general:

Administrativo 1° : $ 793.578

Administrativo 2° : $ 898.450

Administrativo 3° : $ 1.003.322

Administrativo 4°: $ 1.110.639

La progresión salarial en este grupo depende de la antigüedad, responsabilidades asignadas y, en algunos casos, de certificaciones o títulos secundarios o terciarios que acrediten formación específica.

Grupo B - Técnicos

Comprende técnicos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, dibujantes técnicos, proyectistas y especialistas en control de calidad:

Técnico 1° : $ 793.579

Técnico 2° : $ 898.451

Técnico 3° : $ 1.003.323

Técnico 4° : $ 1.108.195

Técnico 5° : $ 1.162.136

Técnico 6°: $ 1.216.076

Los técnicos de mayor categoría suelen ser profesionales con títulos terciarios o universitarios incompletos que desempeñan tareas de supervisión, control de procesos, mantenimiento preventivo o desarrollo de proyectos.

Grupo C - Auxiliares

Este grupo incluye personal de maestranza, portería, vigilancia y tareas generales de apoyo:

Auxiliar categoría inicial : $ 763.406

Auxiliar categoría intermedia : $ 854.484

Auxiliar categoría superior: $ 945.562

Aunque estos salarios parecen inferiores al IMGR, es importante recordar que el Ingreso Mínimo Global de Referencia incluye todos los conceptos (remunerativos y no remunerativos), por lo que la suma total percibida por estos trabajadores alcanzará el piso de $ 1.004.438.

Escalas salariales: personal jornalizado (valor hora)

El personal jornalizado representa el núcleo de la actividad metalúrgica: operarios de producción, soldadores, torneros, fresadores, plegadores, matriceros y operadores de maquinaria CNC. Sus salarios se calculan por hora trabajada, lo que permite mayor flexibilidad en la gestión de la producción.

Categorías vigentes desde enero 2026:

Operario Ingresante : $ 4108 por hora

Operario Calificado : $ 4450 por hora

Medio Oficial : $ 4796 por hora

Operario Especializado : $ 5131 por hora

Oficial : $ 5675 por hora

Oficial Múltiple / Operador CNC : $ 6113 por hora

Oficial Múltiple Superior: $ 6541 por hora

Para calcular el salario mensual de un trabajador jornalizado, debe multiplicarse el valor hora por 200 horas mensuales (jornada laboral estándar de 40 horas semanales). Por ejemplo:

Un Oficial cobrará: $ 5675 × 200 = $ 1.135.000 mensuales (antes de adicionales)

Un Oficial Múltiple Superior percibirá: $ 6541 × 200 = $ 1.308.200 mensuales

Estos montos no incluyen presentismo, antigüedad, horas extras ni las sumas no remunerativas del acuerdo paritario, que se agregan posteriormente.

Diferencia entre categorías: formación y especialización

La progresión entre categorías en el personal jornalizado depende de varios factores:

Operario Ingresante: sin experiencia previa en el oficio. Período de capacitación inicial.

Operario Calificado: domina tareas básicas de producción. Entre 6 meses y 1 año de experiencia.

Medio Oficial: maneja herramientas y máquinas convencionales con supervisión mínima.

Operario Especializado: domina técnicas específicas como soldadura TIG/MIG, torneado de precisión o plegado complejo.

Oficial: profesional con pleno dominio del oficio, capaz de trabajar autónomamente y resolver problemas técnicos.

Oficial Múltiple / Operador CNC: maneja múltiples especialidades o tecnologías de control numérico computarizado, fundamentales en la industria moderna.

Oficial Múltiple Superior: máxima categoría operaria. Capacidad para formar a otros trabajadores, interpretar planos complejos y ejecutar trabajos de alta precisión.

Puntos clave del acuerdo homologado

Vigencia y aplicación

Aunque el acuerdo fue firmado por las partes, su aplicación efectiva queda supeditada a la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo. Hasta que ese trámite administrativo no se concrete, las empresas técnicamente no están obligadas a liquidar los incrementos ni las sumas extraordinarias.

Sin embargo, la retroactividad pactada a septiembre de 2025 garantiza que, una vez homologado, los trabajadores cobrarán las diferencias acumuladas desde esa fecha.

Cláusula de revisión

El convenio incorpora una cláusula de revisión para mediados de marzo de 2026, cuando el sindicato y las cámaras empresarias volverán a negociar en función de:

La evolución de la inflación acumulada.

El nivel de actividad del sector metalmecánico.

El cumplimiento de las proyecciones económicas oficiales.

Esta cláusula gatillo es habitual en paritarias que abarcan períodos extensos y busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante eventuales aceleraciones inflacionarias.

Objetivo del acuerdo

Según comunicados del sindicato, el objetivo fue “poner fin a una paritaria prolongada y aportar previsibilidad a los ingresos de los trabajadores metalúrgicos”, en un contexto económico todavía incierto para la industria nacional.

La industria metalúrgica en caída

El acuerdo salarial se alcanzó en medio de un panorama preocupante para el sector. Según el informe mensual de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), la actividad metalúrgica cayó 7,1% interanual en diciembre de 2025.

Con este dato, el año 2025 cerró con una contracción del 0,9% respecto de 2024, que a su vez ya había retrocedido un 12,1%. Esto implica que la industria metalúrgica acumula dos años consecutivos de caída, profundizando la crisis del sector manufacturero argentino.