Los empleados de comercio nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cobrarán en diciembre sus salarios junto con un nuevo incremento.

En la misma línea, durante el último mes del año se pagará el aguinaldo, el cual contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en el periodo julio-diciembre.

Cómo es el aumento para los empleados de comercio

Los trabajadores mercantiles incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 recibirán en diciembre un incremento salarial del 1% sobre el básico del mes anterior, más una suma fija mensual de $ 40.000.

El incremento surge de un acuerdo firmado en junio entre el gremio y las cámaras empresariales, en donde se determinó un aumento del 6% sobre las escalas básicas. Este se abona de forma no acumulativa y distribuido en seis tramos de 1%.

Cómo quedan las escalas salariales de los empleados de comercio

El acuerdo paritario dejó una nueva escala salarial para el sector, el mismo quedó de la siguiente manera: