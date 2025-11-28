En esta noticia Paritaria Sanidad: con aumento, cuánto cobro en diciembre y cómo quedan las escalas

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró en las últimas horas dos acuerdos paritarios claves con las cámaras empresariales del sector.

Los entendimientos impactarán en las escalas salariales de los trabajadores de Emergencias Médicas (CCT 459/06) y de Internación Domiciliaria (CCT) 108/75.

El acuerdo es de carácter trimestral y abarca el período noviembre-enero. El aumento, que será del 4,5%, se abonará de la siguiente manera:

Noviembre: 1,5%

Diciembre: 1,5%

Enero: 1,5%

“Los aumentos salariales unilateralmente otorgados durante el año 2025 podrán ser absorbidos hasta su concurrencia“, se aclaró.

Además, se acordó con la parte empresarial el pago de una Asignación No Remunerativa para cada uno de estos meses. La misma, se especificó, es válida para ambos convenios, y será de los siguientes montos:

Noviembre 2025: $66.000

Diciembre 2025: $66.000

Enero 2026: $70.000

También se estableció que, con motivo de la celebración del día del Trabajador de la Sanidad el 21 de septiembre, las empresas abonarán durante el mes de septiembre y antes del día 20 de dicho mes, una asignación no remunerativa de pago único y carácter excepcional, de $ 60.245 para el CCT 459 y de $50.592 para el CCT 743.

A su vez se actualizó el valor por Sala Maternal, que quedará fijado en $291.103,63 a partir del 1° de enero.

Los acuerdos para ambas ramas tendrán vigencia hasta el 31/01/2026, y las partes volverán a reunirse durante el mes de febrero para negociar futuros aumentos.

CCT 108/75

CCT 459/06