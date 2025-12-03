En esta noticia Un esquema de aumento en tres tramos

En medio de un escenario económico marcado por la persistencia de la inflación y la presión sobre los ingresos de los trabajadores, el Sindicato del Seguro anunció un nuevo acuerdo paritario que actualiza los salarios del sector.

La negociación se cerró junto al Comité Asegurador Argentino y permitirá aplicar un incremento escalonado en los próximos meses.

Según informó la organización sindical, el entendimiento contempla un aumento salarial total del 13%, calculado sobre la base de los sueldos de octubre de 2025. El ajuste se distribuirá de la siguiente manera:

Diciembre 2025: 5,5%

Febrero 2026: 3,5%

Abril 2026: 4%

Desde el gremio señalaron que este acuerdo no solo busca acompañar la evolución de los precios, sino que además impactará en el monto del aguinaldo que los trabajadores percibirán en diciembre, ya que el aumento se computará sobre la base salarial vigente.

En el comunicado, las autoridades del Sindicato del Seguro destacaron que continuarán “defendiendo incansablemente” las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los empleados del sector, y remarcaron que el objetivo es sostener mejoras en cada instancia de negociación.

Además, el documento lleva la firma de Matías Álvarez (Secretario de Prensa y Difusión), Daniel J. Navazo (Secretario Gremial y R.R.L.L.) y Jorge A. Sola (Secretario General), y está fechado en diciembre de 2025.