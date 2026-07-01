En esta noticia Paritaria UOM: cómo quedan los salarios básicos en julio 2026

Los metalúrgicos nucleados en la UOM no tendrán aumento en julio: el gremio no logró destrabar la negociación paritaria y las empresas seguirán pagando los mismos salarios que rigen desde abril.

La traba principal pasa por la intervención judicial que afecta al sindicato, lo que dejó al gremio sin interlocutor válido ante las cámaras empresarias para avanzar en una nueva ronda de discusión.

El convenio que sigue en pie es el que tenía vigencia hasta marzo de 2026, y que Abel Furlán rubricó como secretario general de la UOM junto a las cámaras del sector: ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA.

Ese acuerdo cubre a la Rama 17, es decir, a la actividad metalmecánica en general, dejando afuera a la siderurgia (Rama 21), que se rige por otra escala.

En términos concretos, un Administrativo de primera categoría en el régimen mensualizado percibirá $ 833.257,48, cifra que también funciona como piso para la categoría Técnico, cuyo tope llega a $ 1.276.880,99.

Quienes cobran por jornal verán un valor hora de $ 4.313,43 en el nivel de ingreso (Categoría General) y de hasta $ 6.868,42 para un Oficial Múltiple Superior, la categoría más alta del escalafón.

Sin cambios tampoco quedó el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que se mantiene en $1.036.390 por mes.

Ese monto combina ítems remunerativos y no remunerativos, aunque no se aplica al cálculo de horas extra ni de indemnizaciones, algo que suele generar confusión entre los trabajadores del sector.

Desde la conducción sindical insisten en cuestionar la intervención judicial y responsabilizan a esa situación institucional por la falta de avances en la mesa salarial. Por ahora no hay fecha ni propuesta concreta de recomposición, y todo indica que agosto podría repetir el mismo escenario si no se resuelve el conflicto interno de la UOM.

Paritaria UOM: cómo quedan los salarios básicos en julio 2026

Personal jornalizado - Rama 17

Categoría Valor hora abril 2026 Ingresante $4.313,43 Operario Calificado $4.672,74 Medio Oficial $5.036,08 Operario Especializado $5.387,45 Operario Especializado Múltiple $5.695,63 Oficial $5.958,84 Oficial Múltiple / Oficial Superior CNC $6.418,60 Oficial Múltiple Superior CNC $6.868,42

Personal mensualizado - Rama 17