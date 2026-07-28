Apenas un día después de que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reiterara públicamente que el Banco Central debía seguir acumulando reservas, la autoridad monetaria hizo una pausa. Este martes no compró dólares en el mercado oficial de cambios y dejó el saldo de la jornada en cero.

Según informó el BCRA, las reservas internacionales finalizaron en u$s 48.931 millones, mientras que la entidad volvió a mantenerse al margen del Mercado Libre de Cambios (MLC).

La decisión contrasta con lo ocurrido en las últimas semanas, cuando el Central aceleró las compras de divisas y concretó algunas de las mayores adquisiciones del año, favorecido por una mayor oferta de dólares proveniente del sector agroexportador y de colocaciones de deuda de provincias y empresas.

El lunes, durante una conferencia de prensa, Georgieva había vuelto a remarcar que la Argentina debía continuar fortaleciendo su posición externa. “Sigan comprando reservas”, fue el mensaje que dejó la titular del FMI al referirse a la política cambiaria del Gobierno, una declaración que el mercado interpretó como un respaldo a la estrategia oficial de acumular divisas.

Sin embargo, este martes el Banco Central decidió no intervenir. En el mercado señalan que la ausencia de compras no necesariamente implica un cambio de estrategia, sino que puede responder a las condiciones de la rueda y al objetivo de no alterar la dinámica del mercado cuando la oferta de divisas resulta insuficiente para convalidar adquisiciones.

La atención de los operadores seguirá puesta en los próximos días para determinar si se trató de una pausa puntual o si el ritmo de acumulación de reservas comenzará a moderarse después del fuerte impulso registrado durante julio.

En paralelo, la tasa TAMAR para bancos privados se ubicó en 22,81% nominal anual, equivalente a una TEA de 25,34%, en un contexto en el que el mercado continúa monitoreando la evolución de la liquidez en pesos y la política monetaria del Banco Central.