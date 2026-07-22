La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros cerraron una nueva paritaria que actualiza los salarios de los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los meses de julio, agosto y septiembre de 2026 .

El anuncio lo formalizó el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que homologó el entendimiento alcanzado por ambas partes.

Según el acuerdo, el salario básico para el personal de conducción quedará en $ 1.645.721,36 a partir del 1° de julio, subirá a $ 1.676.990,06 desde el 1° de agosto y llegará a $ 1.707.175,88 a partir del 1° de septiembre. Los montos se aplican de manera proporcional al resto de las categorías laborales del convenio.

A esa recomposición se suma el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $ 170.000 para el personal de conducción, que también se abonará de forma proporcional para las demás categorías y según el tiempo trabajado.

El acuerdo contempla además una actualización de los viáticos o reintegro de gastos por cada día efectivamente trabajado: $ 20.000 desde julio, $ 21.000 desde agosto y $ 22.000 desde septiembre.

Las partes se comprometieron a volver a reunirse durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas del sector, con el objetivo de definir los próximos pasos de la negociación.

Con este acuerdo, el gremio que conduce Roberto Fernández y las cámaras empresarias del transporte despejan, al menos hasta fin de año, el escenario de conflicto que venía marcando las negociaciones salariales del sector en el AMBA.