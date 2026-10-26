Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en noviembre de 2026 un bono extraordinario no remunerativo de $ 50.000. El acuerdo paritario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias no contempla una nueva suba porcentual del básico durante ese mes.

El convenio colectivo de trabajo 260/75 establece un cronograma de actualizaciones salariales para el período comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027. El próximo aumento del básico está previsto para diciembre, cuando se aplicará un incremento del 4%.

Según el acuerdo difundido por las fuentes especializadas del sector, el esquema alcanza a las ramas comprendidas en el convenio, con las exclusiones específicas previstas para Electrónica y Autopartes de Tierra del Fuego.

Cuánto cobrarán los metalúrgicos en noviembre de 2026

Durante noviembre, los trabajadores recibirán los salarios básicos vigentes desde octubre, junto con una gratificación extraordinaria de $ 50.000, de acuerdo con las condiciones de liquidación establecidas en el acuerdo.

El monto final que percibirá cada empleado dependerá de su categoría, las horas trabajadas, la jornada laboral y los adicionales que correspondan.

Para los trabajadores jornalizados de la Rama 17, el valor hora de la categoría ingresante es de $ 4.665,41. Ese importe rige desde el 1 de octubre de 2026 y se mantendrá durante noviembre.

Escalas salariales de la UOM para noviembre

Rama 17: personal jornalizado

Los siguientes valores corresponden a los salarios básicos por hora informados para las categorías generales de la Rama 17:

Ingresante: $ 4.665,41 por hora.

Operario calificado: $ 5.054,03 por hora.

Medio oficial: $ 5.447,03 por hora.

Operario especializado: $ 5.827,06 por hora.

Operario especializado múltiple: $ 6.160,40 por hora.

Oficial: $ 6.445,08 por hora.

Oficial múltiple: $ 6.942,35 por hora.

Operador CNC u oficial superior: $ 6.942,35 por hora.

Operador CNC u oficial múltiple superior: $ 7.428,88 por hora.

Los importes corresponden a los básicos por hora publicados para noviembre. No representan necesariamente el salario final de bolsillo de cada trabajador.

Paritarias UOM

Personal mensualizado de la Rama 17

Para el personal mensualizado, los valores publicados se distribuyen según la categoría y la función:

Administrativos

Primera categoría: $ 901.251,29 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Segunda categoría: $ 1.000.218,13 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Tercera categoría: $ 1.154.899,99 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Cuarta categoría: $ 1.261.330,39 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Técnicos

Primera categoría: $ 901.251,29 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Segunda categoría: $ 1.000.372,62 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Tercera categoría: $ 1.069.235,81 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Cuarta categoría: $ 1.212.900,30 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Quinta categoría: $ 1.261.379,61 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Sexta categoría: $ 1.381.074,47 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Auxiliares

Primera categoría: $ 866.985,94 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Segunda categoría: $ 943.543,99 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Tercera categoría: $ 1.073.763,49 + $ 50.000 (bono extraordinario)

Estos importes corresponden a la escala salarial publicada para la Rama 17. Para una liquidación definitiva, se deben considerar la categoría efectivamente asignada, las condiciones laborales y los conceptos adicionales que correspondan.

Qué es el Ingreso Mínimo Global de Referencia

El acuerdo también establece un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $ 1.187.653 para noviembre de 2026, aplicable a los trabajadores con jornada completa según las condiciones pactadas.

Este indicador no equivale al salario básico de todas las categorías. Funciona como una referencia mínima de ingresos y, para su cálculo, se consideran los conceptos remunerativos y no remunerativos que abona el empleador, con exclusión de las horas extras.

Por ese motivo, el IMGR no debe confundirse con una escala salarial única ni con el sueldo de bolsillo que cobrarán todos los trabajadores metalúrgicos.

Cuándo será el próximo aumento para los metalúrgicos

El cronograma paritario prevé un nuevo incremento del 4% en diciembre de 2026. Para la categoría ingresante de la Rama 17, el valor hora pasará a $ 4.852,02.

Además, la gratificación extraordinaria prevista para diciembre será de $ 40.000 y el IMGR se actualizará a $ 1.219.153.

El acuerdo contempla otros ajustes para enero y marzo de 2027, además de una instancia de seguimiento entre las partes a partir del 15 de febrero de ese año.