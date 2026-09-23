Paritaria UOCRA: de cuánto es el nuevo aumento y cómo quedan las escalas salariales hasta noviembre 2026

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) selló un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector. El entendimiento fija las recomposiciones para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026

El gremio, junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), acordó un esquema de aumentos de carácter acumulativo. De esta manera, los salarios básicos de los trabajadores del sector percibirán subas escalonadas que impactarán mes a mes en el bolsillo.

Según consta en el acta, los trabajadores cobrarán:

Un incremento del 1,9% en septiembre , calculado sobre los sueldos vigentes al 31 de agosto

Una suba del 1,8% en octubre , tomando como base los salarios de septiembre

En noviembre se aplicará un 1,7% sobre las escalas vigentes al último día de octubre.

Con esta actualización, los sueldos básicos por hora para la Zona A en septiembre quedarán fijados en $ 7.561 para el oficial especializado, $ 6.468 para el oficial, $ 5.977 para el medio oficial y $ 5.502 para el ayudante.

En el caso de los serenos, que perciben una remuneración mensual, el salario inicial alcanzará los $999.495 .

Para el mes de noviembre, cuando se complete el esquema de este trimestre, el valor hora del oficial especializado llegará a $ 7.828, el del oficial a $ 6.697, el medio oficial cobrará $ 6.188 y el ayudante pasará a $ 5.696. En tanto, el sueldo mensual del sereno ascenderá a $1.034.783. Estas pautas salariales aplican tanto al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75 como al 577/10.

Las partes acordaron mantener activa la comisión especial de seguimiento de las variables macro y de la actividad de la construcción

El acuerdo paritario también establece un aporte extraordinario solidario del 2% mensual a cargo de los trabajadores, calculado sobre los rubros remunerativos. Cabe destacar que, para el personal afiliado a la UOCRA, esta retención será absorbida por la cuota sindical mensual . A su vez, se fijó una contribución patronal del 2% destinada a acciones de carácter social y asistencial.

El texto, que ya fue presentado ante la autoridad de aplicación para su correspondiente homologación, incluye una cláusula de absorción. Esta herramienta permite a los empleadores compensar, hasta su concurrencia, los incrementos que hayan sido otorgados de forma voluntaria a cuenta de futuros aumentos desde el mes de agosto.

Finalmente, las partes acordaron mantener activa la comisión especial de seguimiento de las variables macroeconómicas y de la actividad de la construcción. Sindicalistas y empresarios volverán a reunirse el 20 de octubre de 2026 para analizar el escenario y definir los ajustes salariales aplicables a partir de diciembre.