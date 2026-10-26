En noviembre, diferentes gremios tienen previstas actualizaciones salariales basados en acuerdos paritarios firmados en los últimos meses.

En este marco, tres sindicatos tendrán una suba de sus haberes: se trata de los trabajadores textiles, los empleados de comidas rápidas y los pilotos de aerolíneas .

Algunos de los incrementos se aplicarán sobre los salarios básicos y otros corresponden a sumas no remunerativas o a incrementos para un trimestre completo.

Textiles: aumento del 8% al básico en noviembre

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) acordó nuevas escalas salariales para trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo (CCT) 808/24.

El acuerdo contempla incrementos acumulados sobre los salarios básicos durante el segundo semestre de 2026, acompañados por sumas no remunerativas equivalentes.

El esquema para el último trimestre prevé:

Octubre: 6% al básico y 6% no remunerativo.

Noviembre: 8% al básico y 8% no remunerativo.

Diciembre: 10% al básico y 10% no remunerativo.

El acuerdo también establece sumas no remunerativas de $ 305.280 en octubre, $ 311.040 en noviembre y $ 316.800 en diciembre.

Aumento para trabajadores textiles.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas: nueva escala salarial en noviembre

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó una actualización para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 329/2000, correspondiente a establecimientos de servicios rápidos, expendio de emparedados y actividades afines.

Según el acuerdo publicado por el sindicato, el esquema contempla asignaciones no remunerativas calculadas sobre los salarios básicos de julio de 2026:

Julio: 2%.

Agosto: 3,94%.

Septiembre: 5,70%.

Octubre: 7,40%.

En noviembre se consolida un nuevo salario básico, de acuerdo con la escala salarial prevista en el convenio.

El sindicato también aclara que las asignaciones no remunerativas y las sumas fijas previstas en el acuerdo deben realizar aportes y contribuciones a la obra social y a los conceptos convencionales correspondientes.

Pilotos de aerolíneas: aumento del 16% para el último trimestre

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) acordó un incremento salarial del 16% para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2026.

El porcentaje corresponde al trimestre completo y equivale a un promedio aritmético cercano al 5,3% mensual. Sin embargo, eso no significa que se haya pactado una suba del 5,3% para cada mes: el 16% es el incremento informado para el período total.

El acuerdo también establece que las partes volverán a negociar en diciembre para definir la siguiente etapa de la discusión salarial.