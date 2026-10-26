En noviembre, diferentes gremios tienen previstas actualizaciones salariales basados en acuerdos paritarios firmados en los últimos meses.
En este marco, tres sindicatos tendrán una suba de sus haberes: se trata de los trabajadores textiles, los empleados de comidas rápidas y los pilotos de aerolíneas.
Algunos de los incrementos se aplicarán sobre los salarios básicos y otros corresponden a sumas no remunerativas o a incrementos para un trimestre completo.
Textiles: aumento del 8% al básico en noviembre
El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) acordó nuevas escalas salariales para trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo (CCT) 808/24.
El acuerdo contempla incrementos acumulados sobre los salarios básicos durante el segundo semestre de 2026, acompañados por sumas no remunerativas equivalentes.
El esquema para el último trimestre prevé:
- Octubre: 6% al básico y 6% no remunerativo.
- Noviembre: 8% al básico y 8% no remunerativo.
- Diciembre: 10% al básico y 10% no remunerativo.
El acuerdo también establece sumas no remunerativas de $ 305.280 en octubre, $ 311.040 en noviembre y $ 316.800 en diciembre.
Trabajadores de cadenas de comidas rápidas: nueva escala salarial en noviembre
La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó una actualización para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 329/2000, correspondiente a establecimientos de servicios rápidos, expendio de emparedados y actividades afines.
Según el acuerdo publicado por el sindicato, el esquema contempla asignaciones no remunerativas calculadas sobre los salarios básicos de julio de 2026:
- Julio: 2%.
- Agosto: 3,94%.
- Septiembre: 5,70%.
- Octubre: 7,40%.
En noviembre se consolida un nuevo salario básico, de acuerdo con la escala salarial prevista en el convenio.
El sindicato también aclara que las asignaciones no remunerativas y las sumas fijas previstas en el acuerdo deben realizar aportes y contribuciones a la obra social y a los conceptos convencionales correspondientes.
Pilotos de aerolíneas: aumento del 16% para el último trimestre
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) acordó un incremento salarial del 16% para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2026.
El porcentaje corresponde al trimestre completo y equivale a un promedio aritmético cercano al 5,3% mensual. Sin embargo, eso no significa que se haya pactado una suba del 5,3% para cada mes: el 16% es el incremento informado para el período total.
El acuerdo también establece que las partes volverán a negociar en diciembre para definir la siguiente etapa de la discusión salarial.