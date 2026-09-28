La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó una nueva actualización salarial para los trabajadores de la construcción.

El nuevo esquema contempla aumentos acumulativos durante septiembre, octubre y noviembre de 2026, por lo que los valores de la escala salarial se actualizan nuevamente en octubre.

Con este aumento escalonado, el valor de la hora para los trabajadores de la construcción vuelve a modificarse y queda establecido según la categoría y la región donde se desempeñe cada empleado.

Qué diferencias hay entre los puestos del rubro de la construcción

Las categorías y los valores por hora se determinan según las tareas que puede realizar el trabajador. Según indica el CCT 76/75, existe una descripción específica para identificar cada rol:

Oficial Especializado: es el nivel que requiere mayores conocimientos dentro de la especialidad. En el caso de un albañil, debe poder leer e interpretar planos, realizar el replanteo de una obra y ejecutar las tareas propias de un trabajador con esas aptitudes.

Oficial Albañil: es quien está capacitado para realizar una variedad amplia de trabajos de albañilería, como nivelar y aplomar, colocar marcos y ventanas, realizar mampostería, contrapisos, revestimientos, fajas de revoque, revoque grueso y fino e impermeabilizaciones, entre otras tareas previstas por el convenio.

Medio Oficial Albañil: cuenta con conocimientos para realizar trabajos como mampostería gruesa, contrapisos y revoques gruesos, pero su nivel de capacitación es menor al requerido para la categoría de Oficial.

Ayudante: realiza tareas generales no especializadas y brinda asistencia en los trabajos de la obra. Es la categoría que requiere un nivel de especialización menor dentro de esta escala.

El valor por hora también depende de la zona geográfica donde trabaja el albañil

Cuánto gana un albañil en octubre 2026. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Más allá de la categoría profesional, el valor por hora se determina según la región en la que se realice el trabajo.

En las zonas consideradas desfavorables se agrega un adicional al salario básico, por lo que una misma categoría puede tener un valor por hora diferente según la provincia.

El convenio divide el territorio alcanzado por esta escala en cuatro zonas: A, B, C y C Austral . La Zona A funciona como referencia y no contempla un adicional por zona desfavorable, mientras que en las restantes se suma un importe que incrementa el valor final de la hora.

Cómo se divide el país según la escala de UOCRA

Zona A: comprende la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires , además de Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: incluye La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut . En esta categoría se aplica un adicional por zona desfavorable sobre el salario básico.

Zona C: corresponde a la provincia de Santa Cruz y contempla un adicional por zona desfavorable mayor que el de la Zona B.

Zona C Austral: corresponde a la provincia de Tierra del Fuego y es la que contempla el adicional geográfico más elevado dentro de esta clasificación.

Escala salarial de UOCRA en octubre 2026 (convenio 76/75): los valores por hora según la zona geográfica y el rango del puesto

El salario por hora de los trabajadores del rubro de la construcción varía según el rango y la zona geográfica.

La escala salarial de la UOCRA Escala salarial de UOCRA en octubre 2026 (del convenio 76/75) establece un jornal básico diferente para cada puesto y contempla adicionales por zona desfavorable:

Categoría laboral Zona A (Por hora) Zona B (Por hora) Zona C (Por hora) Zona C (Por hora) Austral Oficial Especializado $7.697 $8.544 $11.817 $15.395 Oficial $6.585 $7.313 $11.079 $13.169 Medio Oficial $6.085 $6.745 $10.691 $12.170 Ayudante $5.601 $6.245 $10.381 $11.201 Sereno $1.017.485 (Remuneración mensual) $1.133.523 (Remuneración mensual) $1.701.015 (Remuneración mensual) $2.034.971

(Remuneración mensual)

Cuáles son los próximos aumentos que percibirían los trabajadores en el rubro de la construcción

El acuerdo salarial vigente para los trabajadores de la construcción contemplaría tres aumentos acumulativos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre: este último incremento se aplicaría sobre la escala salarial ya actualizada del mes anterior.

El esquema acordado llega hasta noviembre de 2026, y las partes establecieron además una reunión para el 20 de octubre, en la que deberán analizar los salarios y ratificar los ajustes que correspondan para el período posterior.