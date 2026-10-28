Flávio Bolsonaro salió de Brasil junto a su familia y partió en un vuelo desde Argentina hacia Estados Unidos.

De “Dark Horse” a “Rachadinhas”: Flávio Bolsonaro y las causas que lo llevaron a irse de Brasil a EE.UU.

Migraciones confirmó esta madrugada que Flávio Bolsonaro tomó un vuelo privado en Puerto Iguazú, Misiones , este martes por la noche, tras perder las elecciones en Brasil contra Luiz Inácio Lula da Silva el domingo.

Pese a la prohibición de salir del país impuesta al senador por la justicia de Brasil poco después de que se confirmara la victoria de Lula, el hijo del expresidente viaja en estos momentos rumbo a Estados Unidos.

El vuelo partió desde Argentina este martes por la noche: así lo informó la Dirección Nacional de Migraciones esta madrugada, luego de que Bolsonaro y su familia cruzaran la frontera a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones.

Según el comunicado publicado por la entidad a través de sus redes sociales, el excandidato ingresó al país a las 22:50 de este martes 27 de octubre y, a las 23:30, “la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador”.

Bolsonaro viaja en un avión Gulfstream G400 junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro , y sus dos hijas, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro .

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair. Fuente: EFE Andre Borges

Según Migraciones, y pese a la prohibición impuesta por la Justicia brasileña, los cuatro ingresaron a la Argentina “con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal”.

Según los detectores de vuelo, el senador ya habría llegado a Ecuador, sin pasar por el espacio aéreo de Brasil. Allí, la aeronave cargaría combustible para luego continuar su viaje a Estados Unidos.

Una vez allí, el presidente Donald Trump podría otorgarle asilo político: este dijo que aprobaba la llegada al país del senador, mientras que un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijo que se concederían visados de entrada a él y a su familia, según informó Reuters.