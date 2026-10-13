El Gobierno intenta reactivar la obra pública con un Presupuesto 2027 orientado a rutas nacionales, infraestructura hídrica, energética y penitenciaria. Sin embargo, esto puede repercutir en el valor de los materiales para aquellos que quieran refaccionar o construir su primera vivienda y en el valor de la mano de obra.

En ese sentido, algunos de los trabajos más frecuentes son los de mantenimiento, reparación y renovación de viviendas. ¿Cuánto vale cada uno de estos servicios? Depende del oficio, lugar en el que se realiza y tareas involucradas.

Uno de los oficios más demandados es el de los albañiles, junto con el de los electricistas y los plomeros. Para esto, es necesario conocer cuáles son las tarifas para presupuestar trabajos.

Sea que operes en el rubro o que quieras orientarte para realizar tareas de mantenimiento en tu vivienda o departamento, es importante que conozcas el valor de la mano de obra.

¿Cuánto cobra un albañil en octubre de 2026?

La escala salarial de la construcción corresponde al tercer tramo de la paritaria anual abril 2026-marzo 2027. El pacto firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias establece aumentos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre, aplicados sobre los salarios básicos vigentes en cada mes.

Para el décimo mes del año, los básicos de la Zona A quedaron establecidos en $ 7697 por hora para el oficial especializado, $ 6585 para el oficial, $ 6085 para el medio oficial y $ 5601 para el ayudante. El sereno tiene un básico mensual de $ 1017.485.

Cuánto gana un albañil en octubre 2026: el sueldo por hora (Fuente: Archivo). Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Los valores varían de acuerdo con la zona geográfica establecida por el convenio. En la Zona A —que incluye Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones— los básicos de octubre son:

Oficial especializado: $ 7697 por hora.

Oficial: $ 6585.

Medio oficial: $ 6085.

Ayudante: $ 5601.

Sereno: $ 1.017.485 mensuales.

En la Zona B -que comprende La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut-, los valores son:

Oficial especializado: $ 8544 por hora.

Oficial: $ 7313.

Medio oficial: $ 6745.

Ayudante: $ 6245.

Sereno: $ 1.133.523 mensuales.

En la Zona C, correspondiente a Santa Cruz, los básicos alcanzan:

Oficial especializado: $ 11.817 por hora.

Oficial: $ 11.079.

Medio oficial: $ 10.691.

Ayudante: $ 10.381.

Sereno: $ 1.701.015 mensuales.

Por último, en la Zona C Austral, correspondiente a Tierra del Fuego, los valores son:

Oficial especializado: $ 15.395 por hora.

Oficial: $ 13.169.

Medio oficial: $ 12.170.

Ayudante: $ 11.201.

Sereno: $ 2.034.971 mensuales.

Cabe destacar que el acuerdo contempla un aporte solidario del 2% para los trabajadores no afiliados durante septiembre, octubre y noviembre.

Por su parte, para los afiliados a UOCRA, la cuota sindical absorbe ese aporte y no corresponde una retención adicional por el mismo concepto. Asimismo, la negociación establece una contribución empresaria del 2% destinada a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales.

¿Cuánto pueden llegar a costar los servicios de un plomero?

El costo de los trabajos de plomería no cuenta con una tarifa única aplicable a todos los servicios . En ese sentido, el valor se aplica en función del desperfecto, la complejidad de la reparación y las condiciones en las que debe realizarse.

Los trabajos de plomería tampoco cuentan con una tarifa única aplicable a todos los servicios (Fuente: Archivo). Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Según los valores de referencia publicados por el sitio especializado en servicios de mantenimiento Home Solution, una visita de diagnóstico puede costar entre $ 19.345 y $ 84.302. Desde ese punto de partida, el presupuesto puede variar de acuerdo con el tipo de intervención requerida.

Remoción y cambio de sifón en el bajo mesada : entre $ 23.458 y $ 42.067

Cambio completo o parcial de grifería : entre $ 32.000 y $ 51.000

Remoción y recambio de la llave de paso : entre $ 31.000 y $ 48.000

Instalación, cambio o reparación de inodoro : entre $ 28.000 y $ 50.000

Instalación integral de bidet : entre $ 29.000 y $ 48.000

Destapación sencilla : entre $ 30.127 y $ 66.296

Destapación urgente (las 24 horas) : entre $ 50.000 y $ 90.000

Colocación o cambio de bomba presurizadora: entre $ 54.600 y $ 109.000

Por lo general, un arreglo, que debe resolverse en un momento determinado o de manera apresurada —esencialmente por fuera del horario habitual de atención—, tiene un costo mayor que el de una tarea programada.

Electricista: ¿cuánto cuesta contratarlo?

Lo dicho previamente, el valor se fija en base a la tarifa de cada profesional. Sin embargo, la gran mayoría de los “profesionales” -como se conoce a los especialistas de cada uno de estos oficios, aunque no necesariamente son carreras con estudios de grado- mantienen un precio de base.

El precio depende de factores como la dificultad del trabajo, el tiempo requerido, la ubicación, los materiales y el tipo de intervención (Fuente: Shutterstock).

Tomando nuevamente como referencia al sitio HomeSolution y sus precios orientativos, que no comprenden el valor de los materiales, sino únicamente el de la mano de obra, localidad y complejidad de la tarea, los costos son:

Búsqueda y reparación de cortocircuitos de leves a complejos : entre $ 54.974 y $ 91.865

Instalación de una boca eléctrica integral : entre $ 29.436 y $ 58.746

Visita técnica simple para diagnóstico : entre $ 25.577 y $ 71.101

Instalación eléctrica para aire acondicionado : entre $ 46.161 y $ 97.327

Instalación de termotanque eléctrico: entre $ 52.392 y $ 135.591

Como corolario, es importante que los potenciales clientes o “contratadores” dejen en claro algunos de los tips volcados con antelación a quienes realicen un trabajo en sus domicilios para no llevarse sorpresas poco gratas: valores, costos de la mano de obra, eventuales descuentos por cercanía o facilidad operatoria.