La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) selló un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales que impactará en los ingresos de los trabajadores del sector durante noviembre y diciembre.
El entendimiento, firmado entre el gremio, CAMARCO y FAEC, que alcanza a los trabajadores agrupados bajo los Convenios Colectivos de Trabajo CCT N° 76/75 y CCT N° 577/10, y establece incrementos salariales progresivos y el pago de sumas adicionales no remunerativas.
Según lo pactado, los salarios básicos experimentarán un ajuste del 1.4% durante noviembre, que se calculará sobre los valores vigentes al cierre de octubre.
Para diciembre, en tanto, el aumento será del 1.3%, pero aplicado sobre la base salarial ya actualizada del mes anterior. Esta metodología acumulativa significa que el incremento de diciembre se sumará al ya percibido en noviembre, generando un efecto progresivo en los bolsillos de los trabajadores.
El acuerdo también contempla el pago de una suma fija mensual de carácter no remunerativo para ambos meses. Este monto adicional se liquidará en dos cuotas quincenales, facilitando así el flujo de ingresos para los empleados del sector. Aunque esta suma no tiene carácter remunerativo, sí genera aportes a la obra social, garantizando la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.
La negociación entre el gremio y las cámaras empresariales representa un nuevo capítulo en las discusiones paritarias del sector de la construcción, uno de los más dinámicos de la economía argentina y que emplea a cientos de miles de personas en todo el país.
Paritaria UOCRA: con nuevo aumento, así quedan todas las escalas salariales
Jornales noviembre
|Categoría
|Zona A
|Zona B
|Zona C
|Zona C-Austral
|Oficial especializado
|$5200
|$5772
|$7983
|$10400
|Oficial
|$4449
|$4941
|$7485
|$8898
|Medio oficial
|$4111
|$4557
|$7223
|$8222
|Ayudante
|$3784
|$4219
|$7013
|$7568
|Sereno
|$687385
|$765777
|$1.149.159
|$1.374.770
Las sumas no remunerativas a pagar son las siguientes:
- Ayudante: Zona “A” $83.200; Zona “B’’ $92.400; Zona “C” $127-700; Zona “C-Austral” $166.400
- Medio Oficial: Zona “A” $88.100; Zona “B” $ 97.800; Zona “C” $135.200; Zona “C-Austral” $176.200
- Oficial: Zona “A” $96.200; Zona “B” $106.800; Zona “C” $147.700; Zona “C-Austral” $192.400
- Oficial especializado: Zona “A” $103.300; Zona “B” $114.700; Zona “C” $158.600; Zona “C-Austral” $206.600
- Sereno: Zona “A” $83.200; Zona “B” $92.400; Zona “C” $127.700; Zona “C-Austral” $166.400
Jornales diciembre
|Categoría
|Zona A
|Zona B
|Zona C
|Zona C-Austral
|Oficial especializado
|$5268
|$5847
|$8087
|$10536
|Oficial
|$4506
|$5004
|$7582
|$9012
|Medio oficial
|$4164
|$4616
|$7316
|$8328
|Ayudante
|$3833
|$4274
|$7104
|$7666
|Sereno
|$696,321
|$775,732
|$1,164,098
|$1,392,642
Las sumas no remunerativas a pagar son las siguientes:
