En esta noticia Paritaria UOCRA: con nuevo aumento, así quedan todas las escalas salariales

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) selló un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales que impactará en los ingresos de los trabajadores del sector durante noviembre y diciembre.

El entendimiento, firmado entre el gremio, CAMARCO y FAEC, que alcanza a los trabajadores agrupados bajo los Convenios Colectivos de Trabajo CCT N° 76/75 y CCT N° 577/10, y establece incrementos salariales progresivos y el pago de sumas adicionales no remunerativas.

Según lo pactado, los salarios básicos experimentarán un ajuste del 1.4% durante noviembre, que se calculará sobre los valores vigentes al cierre de octubre.

Para diciembre, en tanto, el aumento será del 1.3%, pero aplicado sobre la base salarial ya actualizada del mes anterior. Esta metodología acumulativa significa que el incremento de diciembre se sumará al ya percibido en noviembre, generando un efecto progresivo en los bolsillos de los trabajadores.

El acuerdo también contempla el pago de una suma fija mensual de carácter no remunerativo para ambos meses. Este monto adicional se liquidará en dos cuotas quincenales, facilitando así el flujo de ingresos para los empleados del sector. Aunque esta suma no tiene carácter remunerativo, sí genera aportes a la obra social, garantizando la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.

La negociación entre el gremio y las cámaras empresariales representa un nuevo capítulo en las discusiones paritarias del sector de la construcción , uno de los más dinámicos de la economía argentina y que emplea a cientos de miles de personas en todo el país.

Jornales noviembre

Categoría Zona A Zona B Zona C Zona C-Austral Oficial especializado $5200 $5772 $7983 $10400 Oficial $4449 $4941 $7485 $8898 Medio oficial $4111 $4557 $7223 $8222 Ayudante $3784 $4219 $7013 $7568 Sereno $687385 $765777 $1.149.159 $1.374.770

Las sumas no remunerativas a pagar son las siguientes:

Ayudante: Zona “A” $83.200; Zona “B’’ $92.400; Zona “C” $127-700; Zona “C-Austral” $166.400

Medio Oficial: Zona “A” $88.100; Zona “B” $ 97.800; Zona “C” $135.200; Zona “C-Austral” $176.200

Oficial: Zona “A” $96.200; Zona “B” $106.800; Zona “C” $147.700; Zona “C-Austral” $192.400

Oficial especializado: Zona “A” $103.300; Zona “B” $114.700; Zona “C” $158.600; Zona “C-Austral” $206.600

Sereno: Zona “A” $83.200; Zona “B” $92.400; Zona “C” $127.700; Zona “C-Austral” $166.400

Jornales diciembre

Categoría Zona A Zona B Zona C Zona C-Austral Oficial especializado $5268 $5847 $8087 $10536 Oficial $4506 $5004 $7582 $9012 Medio oficial $4164 $4616 $7316 $8328 Ayudante $3833 $4274 $7104 $7666 Sereno $696,321 $775,732 $1,164,098 $1,392,642

Las sumas no remunerativas a pagar son las siguientes: