México cierra sus fronteras para viajeros de tres países: les bloqueará el ingreso por este motivo.

México implementó una restricción temporal para pasajeros internacionales que hayan viajado recientemente a Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente.

La medida fue informada por Viva Aerobus ante el brote de ébola que afecta a esos países africanos.

México aplica nuevas restricciones migratorias

La aerolínea detalló que la disposición comenzó a aplicarse desde el jueves 28 de mayo y tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales.

Además, pidió a sus pasajeros mantenerse atentos a cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

Hasta ahora, ni Volaris ni Aeroméxico han informado cambios en sus políticas de viaje o en sus procesos de abordaje relacionados con esta medida.

Salud emite alerta de riesgo “Alto”

La decisión se da luego de que la Secretaría de Salud actualizara su Aviso Preventivo de Viaje y estableciera un nivel de riesgo “Alto” por el brote activo de ébola de la especie Bundibugyo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante viral ya está vinculada con 220 muertes sospechosas y actualmente no existen vacunas autorizadas ni tratamientos antivirales específicos.

¿Los mexicanos en el extranjeros podrán regresar al país?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, aclaró que los mexicanos que se encuentren en el extranjero podrán ingresar al país sin restricciones.

México pide mantener "la calma" ante brote de sarampión y refuerza vacunación infantil. Fuente: EFE Mario Guzmán

Piden reprogramar viajes a la región

Las autoridades sanitarias exhortaron a las personas que hayan estado en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur durante los últimos 21 días a reprogramar sus viajes hasta que el brote quede bajo control.

Ante este escenario, el Gobierno Federal mantendrá vigilancia epidemiológica y monitoreo en todos los puntos de entrada internacionales para detectar síntomas como fiebre alta, debilidad intensa y dolor muscular.

La Secretaría de Salud recordó que el virus tiene un periodo de incubación de entre 2 y 21 días y que se transmite por contacto directo con fluidos corporales o superficies contaminadas.

También precisó que no existe transmisión por vía aérea.