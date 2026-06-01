Oficial | El Congreso aprueba un nuevo copago farmacéutico: quiénes pagarán menos por los medicamentos y cuáles serán los nuevos topes

La reforma del copago farmacéutico ya fue avalada por el Congreso de los Diputados. La medida, impulsada por el Gobierno y defendida por la ministra de Sanidad, Mónica García, modifica el sistema de aportación para la compra de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud.

El objetivo de la reforma es introducir un sistema más progresivo y adaptado a los ingresos de cada ciudadano . Según explicó el Ejecutivo, se busca “garantizar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos”.

El nuevo modelo incorpora más tramos de renta, nuevos topes mensuales y cambios específicos para pensionistas y personas con tratamientos prolongados o polimedicadas.

Oficial | El Congreso aprueba un nuevo copago farmacéutico: quiénes pagarán menos por los medicamentos y cuáles serán los nuevos topes

Cómo cambia el copago farmacéutico para trabajadores y personas activas

Hasta ahora, el sistema de copago farmacéutico contaba con tres tramos de renta que permanecían sin modificaciones desde 2012. Con la nueva reforma, el número de categorías aumenta hasta seis para adaptar mejor la aportación económica de cada paciente.

Antes del cambio, las personas con ingresos inferiores a 18.000 euros abonaban el 40% de los medicamentos financiados. Las rentas entre 18.000 y 100.000 euros pagaban el 50%, mientras que quienes superaban los 100.000 euros debían afrontar el 60%.

Con la nueva normativa, el sistema queda organizado de la siguiente manera:

Hasta 9000 euros: aportación del 40 % con un máximo mensual de 8,23 euros.

Entre 9000 y 17.999 euros: aportación del 40 % con un límite de 18,52 euros al mes.

Entre 18.000 y 34.999 euros: aportación del 45 % con un máximo mensual de 61,75 euros.

Entre 35.000 y 59.999 euros: aportación del 45 % sin tope mensual.

Entre 60.000 y 99.999 euros: aportación del 50 % sin límite mensual.

Más de 100.000 euros: aportación del 60 %.

La ministra de Sanidad aseguró que el nuevo sistema beneficiará especialmente a las personas con enfermedades crónicas y tratamientos simultáneos. Según detalló, “una persona activa que tenga un tratamiento crónico, que necesite varios tratamientos simultáneos, que tenga una renta menor de 9000 euros podrá ahorrar 500 euros al año y a una con una de 22.000, 460”.

Qué cambia para los pensionistas con el nuevo copago farmacéutico

La reforma del copago farmacéutico también incorpora modificaciones específicas para pensionistas. El nuevo esquema crea un tramo intermedio y actualiza los límites máximos de aportación mensual.

Según explicó Mónica García, la medida busca “mejorar la protección de los pensionistas y corregir algunas distorsiones generadas en el propio sistema”.

Con el nuevo modelo, los pensionistas quedarán distribuidos en cuatro categorías:

Menos de 18.000 euros anuales: pagarán el 10 % de la medicación hasta un máximo de 8,23 euros mensuales.

Entre 18.000 y 59.999 euros: aportación del 10 % con un tope de 13,37 euros al mes.

Entre 60.000 y 99.999 euros: aportación del 10 % hasta 18,52 euros mensuales.

Más de 100.000 euros: se mantiene el 60 % de copago hasta un límite de 61,75 euros.

Antes de esta reforma, los pensionistas compartían los mismos tramos que la población activa, aunque contaban con límites mensuales específicos según su nivel de renta.

Qué personas seguirán exentas del copago farmacéutico

El nuevo sistema mantiene las exenciones ya vigentes para determinados colectivos considerados vulnerables. El texto aprobado por el Congreso no modifica estas condiciones especiales.

Seguirán exentos del copago farmacéutico los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, las personas que reciban pensiones no contributivas y las personas desempleadas sin prestación.

La reforma también incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia. Además, se mantienen los beneficios para menores con discapacidad reconocida y otros colectivos contemplados por el Sistema Nacional de Salud.

Desde el Gobierno remarcaron que la reforma “no incrementa la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos” y que únicamente implementa “un sistema de copago más progresivo”.

El Congreso avala la reforma impulsada por el Gobierno

El Congreso de los Diputados convalidó el real decreto ley con 164 votos a favor, 33 votos en contra de Vox y 149 abstenciones del Partido Popular, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya.

Durante el debate parlamentario, la ministra de Sanidad defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo más equitativo y afirmó que el objetivo es que los pacientes “paguen menos y que las administraciones se ahorren dinero porque esos enfermos van a poder retirar sus medicamentos y se van a eliminar las barreras económicas para que tengan una adherencia terapéutica”.

La medida tendrá un presupuesto estimado de 265,63 millones de euros y se aplicará de manera progresiva mientras se actualizan los sistemas de información con los datos fiscales consolidados.