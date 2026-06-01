Los sindicatos médicos mantienen la huelga de junio ante la "nula voluntad" de Sanidad.

Los médicos volverán a la huelga. Los seis sindicatos convocantes de los paros contra el estatuto marco han confirmado que mantendrán el paro previsto para la semana del 15 al 19 de junio, el quinto del año, después de que la reunión celebrada este lunes con representantes del Ministerio de Sanidad terminara sin ninguna propuesta nueva sobre la mesa.

El comité de huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’mega), lo comunicó en un escueto comunicado en el que lamentó la “nula capacidad y voluntad” del Ministerio para desbloquear el conflicto.

Huelga de médicos en España Cati Cladera

Qué pasó en la reunión y por qué los sindicatos salieron sin acuerdo

El encuentro del lunes se prolongó durante hora y media. Los sindicatos llegaban, según reconocieron ellos mismos, “con cierta esperanza” de recibir alguna propuesta tras algunos contactos informales previos. Lo que encontraron fue lo contrario.

“Una vez más, Sanidad no puso sobre la mesa ninguna propuesta que permita avanzar”, denunciaron. El debate giró sobre cuestiones ya planteadas en reuniones anteriores, con una única novedad:

El Ministerio trasladó su intención de convocar en los próximos días al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar posibles fórmulas que permitan a médicos y facultativos tener un ámbito propio de negociación con la administración.

El objetivo sería clarificar qué competencias corresponden al Ministerio y cuáles a las comunidades autónomas. Para los sindicatos, eso no es una propuesta. Es una estrategia dilatoria.

Qué piden los médicos y qué dice el ministerio

Las reivindicaciones del comité de huelga no han variado desde el inicio del conflicto: un estatuto propio y un ámbito de negociación específico para la profesión médica, una clasificación profesional diferenciada del resto de empleados públicos y una jornada laboral de 35 horas con la eliminación de los recortes en las guardias.

La ministra Mónica García respondió este lunes con un argumento que los sindicatos llevan meses rechazando: que buena parte de estas demandas corresponde a las comunidades autónomas, que deben dejar de “escudarse” detrás del Ministerio para no “hacer su trabajo”.

Sobre la jornada de 35 horas, García indicó que ya la cumplen todas las comunidades “menos Madrid”, que según la ministra es “la única que sigue detrayendo 200 euros de las guardias de los profesionales” desde 2012. Y sobre el estatuto propio, sostuvo que es una demanda que los sindicatos médicos “pueden materializar mañana mismo en el Congreso” a través de una ley presentada por las comunidades o de una iniciativa popular, ya que la obligación del Ministerio es establecer un marco común para todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

En qué condiciones se reunirán los sindicatos a partir de ahora

El comité de huelga fue claro sobre sus próximos pasos. Solo se reunirán con el Ministerio “tantas veces como sea necesario siempre que sobre la mesa haya propuestas claras y voluntad negociadora”, y no para escuchar “meras estrategias dilatorias”.

La quinta huelga médica del año se celebrará del 15 al 19 de junio. Si el Ministerio no presenta propuestas concretas antes de esa fecha, el conflicto que comenzó a principios de año seguirá sin resolverse y los pacientes volverán a enfrentarse a consultas cerradas y citas canceladas en la sanidad pública española.

Con información de: EFE