Diciembre llega con buenas noticias para las empleadas domésticas, quienes recibirán un aumento del 1,3%, correspondiente al segundo tramo del acuerdo salarial del 2,7%, distribuido entre noviembre y diciembre.

Además, se sumará el pago de un bono extraordinario que se abonará en noviembre, diciembre y enero, con un monto que varía según la cantidad de horas semanales trabajadas.

A esto se suma la segunda cuota del aguinaldo, equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre?

Si bien el aumento aun no fue publicado en el Boletín Oficial, el acta ya se firmó y el aumento está vigente. La grilla publicada por la Upacp establece lo siguiente:

Por hora:

Categoría Con retiro Sin retiro Primera $ 3.783,33 $ 4.143,70 Segunda $ 3.582,79 $ 3.926,84 Tercera $ 3.383,54 Cuarta $ 3.383,54 $ 3.784,32 Quinta $ 3.135,99 $ 3.383,54

Por mes:

Categoría Con retiro Sin retiro Primera $ 471.956,01 $ 525.712,99 Segunda $ 438.475,56 $ 488.091,78 Tercera $ 427.821,61 Cuarta $ 427.821,61 $ 476.755,68 Quinta $ 384.713,01 $ 427.821,61

Bono para empleadas domésticas

El bono será no remunerativo y se pagará en noviembre, diciembre y enero. Su valor dependerá de la cantidad de horas trabajadas:

Hasta 12 horas semanales : $ 6.000

De 12 a 16 horas semanales : $ 9.000

Más de 16 horas semanales: $ 14.000

Además, las trabajadoras que se desempeñan en zonas consideradas desfavorables recibirán un 30% adicional sobre el salario. También se debe aplicar un extra del 1% por cada año de antigüedad en la relación laboral.

Aguinaldo: ¿cuánto es y cuándo se cobra?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. Si la empleada trabajó menos de 6 meses, se debe pagar un proporcional.

Para abonar el aguinaldo, hay tiempo hasta el 20 de diciembre.