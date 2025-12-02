En esta noticia
Diciembre llega con buenas noticias para las empleadas domésticas, quienes recibirán un aumento del 1,3%, correspondiente al segundo tramo del acuerdo salarial del 2,7%, distribuido entre noviembre y diciembre.
Además, se sumará el pago de un bono extraordinario que se abonará en noviembre, diciembre y enero, con un monto que varía según la cantidad de horas semanales trabajadas.
A esto se suma la segunda cuota del aguinaldo, equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.
¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre?
Si bien el aumento aun no fue publicado en el Boletín Oficial, el acta ya se firmó y el aumento está vigente. La grilla publicada por la Upacp establece lo siguiente:
Por hora:
|Categoría
|Con retiro
|Sin retiro
|Primera
|$ 3.783,33
|$ 4.143,70
|Segunda
|$ 3.582,79
|$ 3.926,84
|Tercera
|$ 3.383,54
|Cuarta
|$ 3.383,54
|$ 3.784,32
|Quinta
|$ 3.135,99
|$ 3.383,54
Por mes:
|Categoría
|Con retiro
|Sin retiro
|Primera
|$ 471.956,01
|$ 525.712,99
|Segunda
|$ 438.475,56
|$ 488.091,78
|Tercera
|$ 427.821,61
|Cuarta
|$ 427.821,61
|$ 476.755,68
|Quinta
|$ 384.713,01
|$ 427.821,61
Bono para empleadas domésticas
El bono será no remunerativo y se pagará en noviembre, diciembre y enero. Su valor dependerá de la cantidad de horas trabajadas:
- Hasta 12 horas semanales: $ 6.000
- De 12 a 16 horas semanales: $ 9.000
- Más de 16 horas semanales: $ 14.000
Además, las trabajadoras que se desempeñan en zonas consideradas desfavorables recibirán un 30% adicional sobre el salario. También se debe aplicar un extra del 1% por cada año de antigüedad en la relación laboral.
Aguinaldo: ¿cuánto es y cuándo se cobra?
El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. Si la empleada trabajó menos de 6 meses, se debe pagar un proporcional.
Para abonar el aguinaldo, hay tiempo hasta el 20 de diciembre.