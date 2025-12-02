En esta noticia

Diciembre llega con buenas noticias para las empleadas domésticas, quienes recibirán un aumento del 1,3%, correspondiente al segundo tramo del acuerdo salarial del 2,7%, distribuido entre noviembre y diciembre.

Además, se sumará el pago de un bono extraordinario que se abonará en noviembre, diciembre y enero, con un monto que varía según la cantidad de horas semanales trabajadas.

A esto se suma la segunda cuota del aguinaldo, equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre?

Si bien el aumento aun no fue publicado en el Boletín Oficial, el acta ya se firmó y el aumento está vigente. La grilla publicada por la Upacp establece lo siguiente:

Por hora:

CategoríaCon retiroSin retiro
Primera$ 3.783,33$ 4.143,70
Segunda$ 3.582,79$ 3.926,84
Tercera$ 3.383,54
Cuarta$ 3.383,54$ 3.784,32
Quinta$ 3.135,99$ 3.383,54
Fuente: ShutterstockMonkey Business Images

Por mes:

CategoríaCon retiroSin retiro
Primera$ 471.956,01$ 525.712,99
Segunda$ 438.475,56$ 488.091,78
Tercera$ 427.821,61
Cuarta$ 427.821,61$ 476.755,68
Quinta$ 384.713,01$ 427.821,61

Bono para empleadas domésticas

El bono será no remunerativo y se pagará en noviembre, diciembre y enero. Su valor dependerá de la cantidad de horas trabajadas:

  • Hasta 12 horas semanales: $ 6.000
  • De 12 a 16 horas semanales: $ 9.000
  • Más de 16 horas semanales: $ 14.000

Además, las trabajadoras que se desempeñan en zonas consideradas desfavorables recibirán un 30% adicional sobre el salario. También se debe aplicar un extra del 1% por cada año de antigüedad en la relación laboral.

Aguinaldo: ¿cuánto es y cuándo se cobra?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. Si la empleada trabajó menos de 6 meses, se debe pagar un proporcional.

Para abonar el aguinaldo, hay tiempo hasta el 20 de diciembre.