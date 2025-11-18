La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas tras el encuentro con los referentes donde, además de los sueldos, se decidió qué pasará con el bono adicional.

Como las escalas salariales de los trabajadores del servicio doméstico no se ajustaban desde septiembre, el Gobierno formalizó el cónclave mediante la Resolución 2/2025 que convocó la CNTCP y durante la reunión en el Ministerio de Capital Humano , se alcanzó un acuerdo en el mismo día.

Empleadas domésticas con aumento: qué pasará con el bono

En el encuentro que se llevó a principios de noviembre, se resolvieron las siguientes exigencias de los trabajadores:

Nuevas escalas salariales para todas las categorías de las empleadas domésticas.

La continuidad o actualización del bono no remunerativo que venció en septiembre.

Según informaron las fuentes del sindicato en exlusiva a El Cronista, el nuevo aumento estableció las siguientes subas:

1,4% de aumento y un bono de $ 14.000 para noviembre.

1,3% de aumento y un bono de $ 14.000 para diciembre.

Un bono de $ 14.000 para enero

Todas las subas se incorporan al salario del mes anterior y no toman como base la escala de octubre a diferencia de otras paritarias, aunque no incorpora el bono al haber básico remunerativo .

El bono se incorporará a la escala salarial del mes siguiente

A principios de mes, se fijó el aumento para empleadas domésticas.

El reclamo sindical por los extras

Pese a que los representantes sindicales confirmaron que era complejo lograr el aumento retroactivo, también indicaron que llevarían dos solicitudes adicionales a la mesa de negociación debido al reclamo de los trabajadores:

Zona Desfavorable: El cumplimiento y actualización del adicional por zona desfavorable y sentenciaron que, si no se otorga, se va a judicializar. Viático e Indumentaria: exigirán que se concrete la entrega de elementos de trabajo y el pago de viáticos a las personas que no los están recibiendo.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica en noviembre?

El último acuerdo paritario del sector, homologado por la Resolución 1/2025 , incluyó una suba total del 6,5% escalonada entre junio y septiembre, además de tres pagos de una suma no remunerativa que se abonó junto con los sueldos de julio, agosto y septiembre.

Sin embargo, el bono no fue prorrogado oficialmente para octubre ni noviembre. Esto generó incertidumbre entre los trabajadores del servicio doméstico, ya que su eliminación implicó una disminución en los ingresos percibidos.

Los salarios vigentes

Personal para tareas generales con retiro : $ 3052,99

Personal para tareas generales sin retiro : $ 3293,99

Supervisor con retiro : $ 3683,21

Supervisor sin retiro : $ 4034,05

Cuidadora con retiro : $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidados personales sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Las nuevas escalas con aumento

Categoría Modalidad Valor por hora Valor mensual Tareas generales Con retiro $ 3.095,74 — Tareas generales Sin retiro $ 3.340,11 — Supervisor Con retiro $ 3.734,78 — Supervisor Sin retiro $ 4.090,52 — Cuidados personales Con retiro $ 3.340,11 $ 422.320 Cuidados personales Sin retiro $ 3.734,78 $ 470.626

Las empleadas domésticas verán aumentos hasta enero.

¿Qué adicionales se cobran tras la paritaria?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.