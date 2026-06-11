Sinergium Biotech se prepara para dar un nuevo salto de crecimiento. La compañía de capitales nacionales de Grupo Insud, liderado por Hugo Sigman, amplió sus proyecciones de exportación y estima que sus desarrollos biotecnológicos podrían generar entre u$s 300 y u$s 400 millones anuales una vez que alcancen su plena capacidad operativa.

En marzo de este año, Alejandro Gil, CEO de la empresa, había señalado a El Cronista que los acuerdos vigentes le permitirían alcanzar una capacidad exportadora del orden de los u$s 250 millones anuales. Hoy, ese cálculo quedó corto y la compañía elevó sus estimaciones hasta los u$s 400 millones anuales. Según explicaron en la compañía, el cambio responde a “la extensión de las colaboraciones que mantienen con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el crecimiento de la demanda regional y la aparición de nuevas oportunidades comerciales”.

En lo que va del año, la empresa ya produjo y exportó más de 18 millones de dosis de vacuna antigripal, y anotó ingresos superiores a los u$s 60 millones. Además, prevé alcanzar los u$s 120 millones en lo que resta del 2026, gracias a los acuerdos firmados con la farmacéutica estadounidense, Pfizer y la OPS.

Además de producir vacunas antigripales y neumocócicas para la Argentina y otros países de la región, la biofarmacéutica avanza con una nueva inversión industrial en Garín. Allí construye una planta de 1000 m2, destinada a la producción de antígenos para vacunas, que se sumará a las instalaciones que ya opera en ese complejo productivo actualmente. El desembolso fue de unos u$s 20 millones.

Desde allí buscará desarrollar terapias para enfermedades respiratorias y patógenos emergentes y reemergentes, incluyendo influenza, Covid-19 y una inédita vacuna contra el hantavirus. El proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo y será tanto para abastecer la demanda local como para exportar a otros mercados.

“Constituye una de las iniciativas más innovadoras teniendo en cuenta que esta enfermedad no cuenta con vacunas aprobadas y registra tasas de letalidad superiores al 30% en América. El proyecto incluye el desarrollo de cuatro candidatos vacunales que serán evaluados en modelos experimentales”, señaló el Ministerio de Salud a través de un comunicado.