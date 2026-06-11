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Con la inflación de mayo estimada en 2,3%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya se puede calcular el próximo aumento para jubilados y pensionados.

Según el régimen de movilidad vigente, mientras se espera la confirmación del dato con el índice del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que se publicará esta tarde, los adultos mayores ya pueden calcular cuánto van a cobrar en julio a partir de este dato.

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¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en julio?

Con la aplicación de este nuevo porcentaje, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 412.594,30. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 482.594,30 de bolsillo en el cuarto mes del año.

Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $ 2.776.369, marcando el techo de las liquidaciones para este período.

20,000 thousand argentine pesos. New banknotes Argentina. Financial business concept, close up
20,000 thousand argentine pesos. New banknotes Argentina. Financial business concept, close upFuente: ShutterstockAndrzej Rostek

El resto de las prestaciones que abona el organismo también sentirán el impacto directo de la suba mensual del 2,3 %.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 400.075,44 (cifra compuesta por el nuevo haber de $ 330.075,44 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 358.816,01 con el refuerzo incluido.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 482.594,30, con bono incluido.

¿Quiénes cobran el bono de $ 70.000 en julio?

El beneficio está destinado a todos los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. De esta forma, los prestatarios del bono de $ 70.000 serán los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados del SIPA.
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos o más.

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¿Cuándo cobran jubilados y pensionados en julio 2026?

Las fechas quedaron organizadas de la siguiente forma:

Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 8 de julio.
  • DNI terminado en 1: 10 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.