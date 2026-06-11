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Con la inflación de mayo estimada en 2,3%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya se puede calcular el próximo aumento para jubilados y pensionados.
Según el régimen de movilidad vigente, mientras se espera la confirmación del dato con el índice del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que se publicará esta tarde, los adultos mayores ya pueden calcular cuánto van a cobrar en julio a partir de este dato.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en julio?
Con la aplicación de este nuevo porcentaje, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 412.594,30. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 482.594,30 de bolsillo en el cuarto mes del año.
Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $ 2.776.369, marcando el techo de las liquidaciones para este período.
El resto de las prestaciones que abona el organismo también sentirán el impacto directo de la suba mensual del 2,3 %.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 400.075,44 (cifra compuesta por el nuevo haber de $ 330.075,44 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 358.816,01 con el refuerzo incluido.
En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 482.594,30, con bono incluido.
¿Quiénes cobran el bono de $ 70.000 en julio?
El beneficio está destinado a todos los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. De esta forma, los prestatarios del bono de $ 70.000 serán los siguientes grupos:
- Jubilados y pensionados del SIPA.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos o más.
¿Cuándo cobran jubilados y pensionados en julio 2026?
Las fechas quedaron organizadas de la siguiente forma:
Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8 de julio.
- DNI terminado en 1: 10 de julio.
- DNI terminado en 2: 13 de julio.
- DNI terminado en 3: 14 de julio.
- DNI terminado en 4: 15 de julio.
- DNI terminado en 5: 16 de julio.
- DNI terminado en 6: 17 de julio.
- DNI terminado en 7: 20 de julio.
- DNI terminado en 8: 21 de julio.
- DNI terminado en 9: 22 de julio.
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.