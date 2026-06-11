Se atrasa el calendario de pagos de ANSES: Capital Humano aclaró cuándo cobrarán en abril. Foto (Archivo)

Con la inflación de mayo estimada en 2,3%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya se puede calcular el próximo aumento para jubilados y pensionados.

Según el régimen de movilidad vigente, mientras se espera la confirmación del dato con el índice del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que se publicará esta tarde, los adultos mayores ya pueden calcular cuánto van a cobrar en julio a partir de este dato.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en julio?

Con la aplicación de este nuevo porcentaje, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 412.594,30. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 482.594,30 de bolsillo en el cuarto mes del año.

Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $ 2.776.369 , marcando el techo de las liquidaciones para este período.

20,000 thousand argentine pesos. New banknotes Argentina. Financial business concept, close up Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

El resto de las prestaciones que abona el organismo también sentirán el impacto directo de la suba mensual del 2,3 %.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 400.075,44 (cifra compuesta por el nuevo haber de $ 330.075,44 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 358.816,01 con el refuerzo incluido.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 482.594,30, con bono incluido.

¿Quiénes cobran el bono de $ 70.000 en julio?

El beneficio está destinado a todos los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. De esta forma, los prestatarios del bono de $ 70.000 serán los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del SIPA .

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos o más.

¿Cuándo cobran jubilados y pensionados en julio 2026?

Las fechas quedaron organizadas de la siguiente forma:

Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo