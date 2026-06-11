En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 11 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8466 (Lombriz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 11 de junio

1° 8466 11° 0669 2° 4249 12° 4183 3° 6410 13° 1481 4° 0452 14° 1877 5° 5512 15° 2605 6° 8483 16° 6249 7° 7347 17° 7098 8° 4432 18° 2249 9° 5026 19° 2745 10° 7602 20° 7366

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz suele simbolizar renovación y crecimiento silencioso. Indica que, aunque los avances sean discretos, estás transformando tu vida desde la base. También habla de conexión con la tierra, paciencia y procesos que maduran a su tiempo.

Si la lombriz causa rechazo, puede reflejar asuntos ocultos, culpa o algo que te incomoda y necesita limpieza. También advierte sobre sentirte minimizado; es momento de reconocer tu valor y atender lo que evitas.