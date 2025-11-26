Aumento y aguinaldo para empleadas domésticas.

Empleadas domésticas con aumento en diciembre 2025: cuánto cobro el mes que viene, todas las escalas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas que regirá en diciembre. Además, cobrarán tres extras al salario, entre ellos, el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Así lo determinaron días atrás, cuando el Gobierno formalizó el encuentro para determinar las subas de los próximos meses, luego de que los sueldos no se actualizaran desde septiembre.

De esta forma, se acordó el incremento, un bono y también los trabajadores podrán prever cuánto cobrarán por el aguinaldo en diciembre de 2025.

Qué extras cobrarán las empleadas domésticas en diciembre 2025

Hay que tener en cuenta tres factores clave en el acuerdo paritario alcanzado:

Aumento salarial del 1,3 %, que completa el ajuste bimestral del 2,7 % fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Pago del medio aguinaldo, correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC). Se trata de la mitad del salario más alto cobrado en el segundo semestre de 2025 y lo cobrarán obligatoriamente todas las personas que estén registradas. Bono no remunerativo de $ 14.000, exclusivo para quienes cumplen más de 16 horas semanales.

Aguinaldo para empleadas domésticas.

Cuál es el aumento para empleadas domésticas en diciembre 2025

Las trabajadoras de casas particulares percibirán subas acordes al siguiente cronograma:

1,4% de aumento y un bono de $ 14.000 para noviembre.

1,3% de aumento y un bono de $ 14.000 para diciembre.

Un bono de $ 14.000.

Todas las subas se incorporan al salario del mes anterior.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre 2025

Los nuevos valores mínimos de referencia para el último mes del año quedaron establecidos de esta forma:

Supervisor/a

Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 la hora

Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 la hora

Personal para tareas específicas (cocina, jardinería, cuidado de personas, entre otras)

Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 la hora

Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 la hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora

Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores, personas enfermas)

Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora

Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 la hora

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento, cocina, planchado)