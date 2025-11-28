La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará los haberes con un nuevo aumento del 2,3% en diciembre a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también podrán cobrar un extra para alcanzar los $ 200.000 a fin de año.

De esta forma, el organismo previsional confirmó el pago de este bono extraordinario para todas las familias, que funciona como un plan social destinado a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad .

¿Cuál es el bono de $ 160.000 que paga ANSES en diciembre?

Conforme la inflación de octubre, que fue del 2,4% mensual, y con base en el vigente régimen de movilidad, ANSES aumentará el monto de la AUH a $ 97.994 netos en diciembre .

Este monto surge del descuento del 20% que se realiza a la prestación bruta que informa el organismo previsional. Ese total se retiene en garantía del cumplimiento de las obligaciones sanitarias y escolares para liquidarse en un solo pago cuando se presente la Libreta AUH.

De esta manera, los titulares de esta prestación destinada a las familias podrán cobrar el básico más los extras alimentarios correspondientes que se liquidan juntos a los haberes.

ANSES pagará un bono de $ 200.000 por única vez.

¿Quiénes cobran el bono ANSES de $ 200.000 en diciembre?

Además del pago básico, hay otros dos adicionales que se pueden recibir en caso de tener un niño menor de 4 años:

El Complemento Leche que forma parte del Plan 1000 Días.

La Tarjeta Alimentar (que se cobra según la cantidad de hijos).

En este caso, para las familias con un niño en edad de lactancia se pueden sumar los $ 97.993,60 del haber más la Tarjeta Alimentar por un hijo que asciende a $52.250 y el Complemento Leche de $46.198 para alcanzar los $ 196.000 en diciembre.

¿Qué otros extras paga ANSES a las familias?

Además del Complemento Leche, ANSES también liquida la Tarjeta Alimentar para alcanzar la canasta de alimentos a todas las familias vulnerables que tengan hijos con el fin de garantizar una nutrición completa.

Beneficio Monto Alimentar con 1 hijo $ 52.250 Alimentar con 2 hijos $ 81.936 Alimentar con 3 o más hijos $ 108.062

La AUE se cobra en fechas similares a la AUH.

¿Cuándo cobro el bono de fin de año de ANSES?

Debido a que el lunes 8 de diciembre será feriado por el Día de la Virgen , todos los pagos del último mes verán un retraso respecto al esquema habitual que inicia los días 8.

AUH fecha de cobro

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 4: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Por otro lado, los titulares de la AUE tendrán la misma fecha de pago que los beneficiarios de la AUH al igual que los jubilados.