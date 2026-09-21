Este lunes, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, explicó la hoja de ruta del Gobierno para blindar la economía y fortalecer las reservas de cara a 2027, año electoral. en diálogo con El Cronista Stream en el marco de la emisión especial por el Día del Economista, el funcionario sostuvo que el equipo liderado por Luis Caputo trabaja en construir “fundamentos macroeconómicos” para prevenir eventuales turbulencias.

“Por más que uno tenga un escenario optimista para el año que viene, el equipo económico actúa construyendo fundamentos macroeconómicos como si pasara el peor de los escenarios, que para nosotros no va a pasar”, sostuvo Furiase.

En primer lugar, señaló que la estrategia financiera se sostiene en la acumulación de divisas por parte del Banco Central (BCRA). Al respecto, el funcionario destacó: “El primer colchón que fuimos construyendo este año es tener un BCRA que compró casi u$s 15.000 millones en reservas”.

El aporte clave del campo y el superávit comercial

En paralelo, mencionó el saldo pendiente de liquidación del sector agropecuario. Furiase resaltó que aún resta el ingreso de divisas de la cosecha de soja y calculó unos “u$s 16.000 millones del campo que todavía quedan por liquidar”.

El esquema oficial, aseguró, se apoya además en una sólida balanza comercial y remarcó que registra niveles cercanos a los u$s 24.000 millones. “Tenemos un modelo que es muy pro exportaciones y un superávit comercial muy abundante”, detalló Furiase sobre el saldo de intercambio.

Desestimó los riesgos de una crisis de balance de pagos al puntualizar el giro favorable en la cuenta corriente. “Tenemos superávit fiscal y no tenemos un esquema cambiario rígido, como tienen los países que tuvieron déficit”, precisó.

Swaps vigentes y divisas adicionales por el RIGI

Dentro de la batería de defensas, Furiase ratificó la plena vigencia de los acuerdos de monedas internacionales. “Tenemos el swap con China y el swap con Estados Unidos de u$s 20.000 millones cada uno; son municiones muy fuertes”, aseveró.

Asimismo, destacó que para 2027 el RIGI generará un fuerte flujo positivo de divisas. En detalle, Furiase proyectó entre u$s 6.000 y u$s 6.500 millones adicionales por más exportaciones e inversiones asociadas a dicho marco .

Sumando el balance de exportaciones comercial, que calculó entre u$s 2.000 y u$s 2.500 millones extra, el saldo combinado alcanzará una cifra significativa . “Tenés un saldo entre el RIGI y el balance comercial de casi u$s 9.000 millones de flujo adicional”, puntualizó .

Finalmente, Furiase negó la existencia de atraso cambiario al analizar la relación entre pasivos monetarios y el precio de la divisa. Remarcó que los u$s 30.000 millones de pasivos actuales conviven con un dólar alrededor de $ 1.500, a diferencia de otros momentos donde operó con un tipo de cambio equivalente a $ 5.000 a precios de hoy.