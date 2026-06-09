Tras algunos meses movidos en materia económica e institucional, el Gobierno intenta consolidar al rumbo de la estabilidad, que supo ser bandera en la gestión de Javier Milei.

Ese camino no se vislumbra nada sencillo, tal como deja entrever la última encuesta de Giacobbe & Asociados, en la que se observa cómo la imagen del Presidente se ha ido esmerilando en los últimos meses.

De acuerdo al estudio, Milei continúa cayendo en su imagen positiva, que en febrero alcanzaba el 41,7% y perdió más de cinco puntos para situarse en 36,1% en mayo.

Esa merma en tan solo cuatro meses obedece a una multiplicidad de factores, pero sobresale el caso Manuel Adorni. La imposibilidad del jefe de Gabinete de explicar el crecimiento de su patrimonio ante la Justicia es el hecho clave que explica cómo el Gobierno ha ido perdiendo credibilidad en el último tiempo.

En febrero de este año, Milei tenía una imagen negativa del 49,6%: cuatro meses más tarde, el rechazo al mandatario asciende a 55%.

Y el inicio del declive coincide con el viaje del funcionario junto a su esposa, Bettina Angeletti, al “Argentina Week” y los posteriores interrogantes sobre el patrimonio del funcionario.

Incluso llegó a un pico de 55,6% en los meses anteriores en medio de las idas y vueltas sobre la presentación de la declaración jurada de Adorni. Sin embargo, la imagen negativa de Milei parece haberse acomodado en torno al 55%.

¿Milei cada vez más cerca de Cristina Kirchner?

Una de las dirigentes que La Libertad Avanza coloca frente a sí, para trazar un paralelismo entre un modelo de gestión y otro, es Cristina Kirchner: la exmandataria detenta en mayo de este año una imagen negativa del 55,8%.

Es menester destacar que esta presión sobre la perpectiva de los argentinos sobre ella tiene como background 12 años siendo parte del Poder Ejecutivo -dos presidencias y una vicepresidencia con mandato cumplido-. Desde el oficialismo analizan con detalle cómo la imagen negativa del Presidente se empareja con la de una de las figuras más relevantes de la política tradicional, también conocida como “casta” dentro del argot libertario.

CFK junto a Javier Milei el día de su asunción como Presidente (Fuente: Archivo).

El informe de mayo incluye dos preguntas sobre percepción económica que dan contexto al deterioro de imagen presidencial. Ante la consulta sobre cómo está la economía, el 39,8% respondió que empeora rápidamente, el 14,6% que empeora lentamente y el 8,1% que está estancada. En conjunto, más de seis de cada diez encuestados perciben una situación económica negativa o sin movimiento. Solo el 36% cree que mejora, rápida (12,7%) o lentamente (23,3%).

La segunda pregunta que hace Giacobbe & Asociados es más directa: el 57,8% considera que lo peor de la crisis está por venir, frente al 40,3% que cree que ya pasó.

Qué dirigentes siguen de cerca a Milei

Curiosamente, el principal sostén del oficialismo en términos de opinión pública no es el Presidente, sino su ministra de Seguridad. Patricia Bullrich quien ha logrado mantenerse como la dirigente con mejor imagen del espectro político, fluctuando entre el 42,9% (febrero) y el 38,8% (mayo), superando consistentemente a Milei.

En ese sentido, Bullrich aparece hoy como el “ancla” que evita una caída mayor del apoyo al programa de gobierno.

Del lado de la vereda opositora, los números de Giacobbe muestran un panorama claro de cara a 2027. Axel Kicillof se instaló como el referente indiscutido del peronismo/kirchnerismo. Su imagen positiva ha crecido del 29,6% en febrero al 34,8% en mayo, superando ya a los números actuales del propio Presidente.

La sorpresa del cuatrimestre es, sin duda, Myriam Bregman. La dirigente de la izquierda ha experimentado un ascenso meteórico en su valoración positiva, pasando de no figurar en los puestos principales a alcanzar un 32,3% en mayo, superando incluso a figuras históricas como Cristina Kirchner (29,2%).

A medida que se acerca el año electoral, la palabra “Esperanza” —que dominaba la nube de palabras en febrero y marzo— ha empezado a convivir con conceptos como “Pobreza”, “Corrupción” y “Delincuentes” en los informes de abril y mayo.

El Gobierno llega a mitad de año con sus dos figuras principales (Milei y Villarruel) en niveles bajos de aprobación (Villarruel cayó al 11% en mayo) y con una oposición que, aunque fragmentada, empieza a ver cómo sus números superan a los de la Casa Rosada. El “liberalismo”, definido por los encuestados en mayo, se debate hoy entre dos conceptos opuestos: “Libertad” y “Pobreza”. De cuál de esas dos palabras gane la batalla cultural dependerá el futuro del proyecto de Milei.