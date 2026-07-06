La joya histórica de Núñez que todos miran, pero nadie compra: cuesta USD 640 mil y guarda un tesoro de Perón.

En una de las esquinas más reconocidas de Núñez permanece a la venta una propiedad que combina arquitectura de época, historia familiar y un fuerte potencial para distintos proyectos. A pesar de varias rebajas en su precio, la casona todavía no encontró comprador y hoy se ofrece por USD 640 mil, muy por debajo de su valor inicial.

El inmueble, que acaba de superar los 100 años de antigüedad, perteneció al reconocido pediatra Eduardo Mauricio Pereira Ramírez, quien durante décadas atendió a familias del barrio desde un consultorio instalado dentro de su propia vivienda. Ese espacio aún conserva muebles, bibliotecas y objetos originales que reflejan buena parte de su trayectoria profesional.

Además de su valor histórico, la casa posee protección patrimonial, una condición que resguarda su fachada y gran parte de su identidad arquitectónica. Al mismo tiempo, permite adaptar los ambientes interiores para nuevos usos, ampliando el interés de potenciales inversores y desarrolladores.

Una casona centenaria con arquitectura única

La vivienda fue proyectada por el arquitecto Mario Sesana y finalizada en 1925, luego de varios años de construcción. Su diseño mezcla influencias inglesas y neerlandesas, una combinación poco frecuente dentro del paisaje urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

La propiedad conserva numerosos elementos originales (Fuente: Re/Max). Re/Max

Distribuida en tres plantas sobre un lote en esquina, la propiedad conserva numerosos elementos originales, como pisos de pinotea, molduras, vitreaux, aberturas de madera y techos de gran altura. Estas características la distinguen de las construcciones modernas y le otorgan un importante valor patrimonial.

La carta de Perón que permanece dentro de la propiedad

Uno de los aspectos que más llama la atención es el antiguo consultorio del doctor Pereira Ramírez, preservado casi sin modificaciones desde su fallecimiento. Allí también se conserva una carta manuscrita enviada en 1955 por Juan Domingo Perón como reconocimiento a su labor profesional.

En ese mensaje, el entonces presidente expresó: “Me es altamente grato hacerle llegar mi profundo reconocimiento en nombre del pueblo a cuyo servicio deben estar siempre los afanes y el sacrificio de los médicos que son conscientes de su elevada responsabilidad”. El documento continúa formando parte del patrimonio familiar y permanece junto al mobiliario original del consultorio.

Por qué sigue sin encontrar comprador

La propiedad salió al mercado en 2022 con un precio cercano a los 960.000 dólares, pero distintas actualizaciones la llevaron hasta el valor actual. Según explicó el corredor inmobiliario Lucas Bonillo al medio TN: “Después de distintos análisis del mercado decidimos ofrecerla en este nuevo valor, que entendemos representa mejor la realidad actual”.

El perfil específico que requiere este tipo de inmueble complejiza encontrar al comprador adecuado (Fuente: Re/Max). Re/Max

El especialista sostuvo que el principal atractivo de la casona radica en su ubicación y en su singularidad arquitectónica, factores que la vuelven ideal para oficinas, centros culturales, consultorios, espacios gastronómicos o sedes institucionales.

Sin embargo, el perfil específico que requiere este tipo de inmueble hace que encontrar al comprador adecuado sea un proceso mucho más largo que en una operación inmobiliaria convencional.