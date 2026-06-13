Cuando se considera la arquitectura monumental, la atención frecuentemente se centra en Europa y sus icónicas edificaciones. No obstante, en Sudamérica hay un país que ha establecido nuevos récords y se ha posicionado como líder en altura. Este país es Chile, que alberga un rascacielos de 300 metros y 62 pisos, el cual se erige sobre el horizonte de Santiago.

Este gigante arquitectónico no solo representa el edificio más alto de América del Sur, sino que también supera a la Torre Eiffel, consolidándose como un emblema del desarrollo urbano y económico de la región.

Construirán el rascacielos más alto de América del Sur: alcanzará 300 metros y superará a la Torre Eiffel (foto: archivo).

¿Cuál se considera el rascacielos más alto de Sudamérica?

El complejo Costanera Center, que alberga la Gran Torre Costanera, se ha consolidado como un notable centro de atracción en la ciudad. Su diseño arquitectónico y su imponente altura contribuyen a su reconocimiento y a su papel como símbolo de modernidad en la capital chilena.

La Gran Torre Costanera, situada en la comuna de Providencia, representa el rascacielos más elevado de la región. Este emblemático edificio forma parte del complejo Costanera Center, que abarca un centro comercial, oficinas corporativas y áreas de entretenimiento. Desde su apertura en 2014, ha adquirido relevancia como uno de los destinos turísticos más frecuentados de Santiago.

Explora Sky Costanera: 300 Metros de Altura y Oficinas Premium

Sky Costanera

Altura : 300 metros.

Pisos : 62 niveles.

Función : oficinas premium, servicios y mirador turístico.

Diseño: Pelli Clarke Pelli Architects, junto a equipos locales.

Levantarán el rascacielos más elevado de América del Sur: alcanzará 300 metros y superará a la Torre Eiffel (foto: archivo)

Mirador Sky 300 Bar en Santiago: experiencias gastronómicas y puestas de sol únicas

El mirador ocupa los pisos 61 y 62, ofreciendo una experiencia única: puestas de sol memorables, gastronomía de alta calidad y un bar exclusivo, el Sky 300 Bar & Coffee. Abierto todos los días de 10:00 a 22:00 horas, se presenta como el lugar ideal para contemplar Santiago desde las alturas.

Tarifas:

Adultos (+13): $23.000 CLP

Niños (4-12): $8.000 CLP

Infantes (0-3): gratis

Los edificios de mayor altura del mundo

El ranking mundial es el siguiente:

Burj Khalifa, Dubái: 828 metros Merdeka 118, Kuala Lumpur: 679 metros Torre de Shanghái, Shanghái: 632 metros Abraj Al-Bait, La Meca: 601 metros Ping An Finance Center, Shenzhen: 599 metros Lotte World Tower, Seúl: 556 metros One World Trade Center, Nueva York: 546 metros CTF Finance Centre, Cantón: 530 metros Tianjin CTF Finance Center: 530 metros CITIC Tower, Pekín: 528 metros

Expansión y nuevos servicios en la Gran Torre Costanera

Chile se distingue por su valiosa herencia cultural, con lugares como el Parque Nacional Torres del Paine y la Isla de Pascua, que capturan la atención de visitantes de diversas partes del mundo. La diversidad natural enriquece su arquitectura.

El país se encuentra en una etapa de preparación para el desarrollo de nuevos proyectos arquitectónicos, abarcan rascacielos que alcanzarán alturas superiores a los 400 metros. Estas construcciones prometen alterar significativamente el paisaje urbano de Santiago en un futuro próximo.

La Gran Torre Costanera se ha convertido en un símbolo de innovación, albergando en su interior exposiciones artísticas que destacan el talento local y proyectos de sustentabilidad en su diseño.Más de un millón de turistas visitan anualmente el mirador, impulsando la economía local y promoviendo la cultura chilena a través de eventos y actividades que celebran la identidad nacional.