Inocencia Fiscal II: el oficialismo destrabó el dictamen y excluyó a los funcionarios de los beneficios
La Libertad Avanza consiguió 44 firmas con el respaldo de la UCR, el PRO y otros bloques aliados. Para sellar el acuerdo, incorporó restricciones para los funcionarios públicos y nuevas reducciones de multas para MiPyMEs y pequeños contribuyentes.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 12 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.