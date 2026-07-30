Los chistes futboleros con el rey Felipe VI

Uno de los datos políticos más relevantes de la visita de Javier Milei a Perú, con motivo de la asunción de su par Keiko Fujimori, fue el encuentro del presidente argentino con el rey Felipe VI. Tras dos años de discordia por los cuestionamientos del libertario a su homólogo español Pedro Sánchez, no había existido un acercamiento del mandatario y el monarca, tras la asunción de Milei en 2023.

En 2024 hubo un pedido del Ejecutivo para una audiencia, pero fue rechazada.

“Fue un saludo cordial, en muy buenos términos” , precisaron. La delegación argentina lo felicitó por el triunfo de España contra Argentina por la final, hubo risas y el europeo destacó “el gran campeonato de la Selección”.

La comitiva recibió numerosos respaldos de dirigentes peruanos y del público presente frente al Congreso sobre el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. “Fue emocionante”, relató uno de los hombres cercanos a Milei.

Quienes pudieron eludir a las constantes actividades del jefe de Estado, quien evitó saludar al canciller brasileño Mauro Vieria, pudieron disfrutar de un suculento cóctel en la Cancillería de Perú, donde fueron agasajados con el infaltable ceviche y la papa a la huancaína, cuya base es queso fresco y ají amarillo. “Un elíxir”, ilustró uno de ellos.

Funcionarios temerosos

Muchos miembros del Gobierno no pasaban de su asombro por las descalificaciones de Javier Milei a José Ignacio de Mendiguren, quien fue secretario de Sergio Massa y Alberto Fernández.

En el marco de una entrevista radial en La Rural, el presidente calificó al industrial de “ladrón” y de “arruinar al país”, mientras lo señalaba con el dedo tras verlo caminar por el predio palermitano.

Esos exabruptos generaron que varios libertarios transpiraran por algunas horas. La mayoría lo había saludado cuando cada uno de ellos se acomodó en el palco oficial . Temían que existieran fotos que los comprometan.

El dirigente peronista, que tiene una compañía ganadera, se había saludado con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, con la senadora Patricia Bullrich, con el embajador americano Peter Lamelas y ha tenido buen diálogo con la ministra Sandra Pettovello.

Párrafo aparte el titular de la SRA, Nicolás Pino, quien es su amigo. “ No sabía dónde meterse, un momento súper incomodo. Venía de andar a los abrazos con José” , enfatizó una fuente de estrecha confianza con el productor.

Sin tren de la alegría

Lo que prometía ser una propuesta original para las vacaciones de invierno terminó en cancelaciones en los servicios del tren Mitre y revuelo en la política libertaria.

Se trató del “Tren de la alegría”, una actividad recreativa para los niños que buscaba fomentar actividades dentro de una formación, aprovechando el recorrido del ramal y concluyendo en el Museo Nacional Ferroviario. Fue un evento que promocionó en sus redes José Pirán, titular de Ferrocarriles Argentinos y referente violeta en Tigre.

El funcionario, de nítido vínculo con el karinismo y con fuertes aspiraciones en la zona norte del Conurbano, debió borrar su posteo. El emprendimiento se canceló a último momento cuando ya había personas que habían comprado el ticket y estaba a bordo del vagón. Generó un fuerte malestar en los presentes.

Trenes Argentinos manifestó que no había autorizado la iniciativa privada, a pesar de la difusión del propio Pirán. Los organizadores acusaron a la empresa estatal de contradecirse y denunció a los trabajadores ferroviarios, que bloquearon la iniciativa.