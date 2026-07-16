El asueto político por la Scaloneta

No serán Messi, pero los trabajadores de Casa Rosada gambetearon la decisión del Gobierno de no dictar asueto para ver a la Selección.

En los grupos de los empleados definieron cumplir con su tarea, pero encontraron un artilugio. Adelantaron tres a cuatro horas su ingreso tradicional a Balcarce 50, por lo que los pasillos estaban poblados antes del amanecer. “A las 14 nos fuimos, mirá que nos vamos a quedar acá hasta las 19. Ellos ni vienen” , esbozó un colaborador de un ministro.

No habrá resistencia. En la práctica es un asueto blue ya que cada jefe de área tiene “libertad de acción” con su personal. Prefieren el pacto de palabra, en lugar de la rebelión. Hubo jefes que permitieron que no vengan.

Damian Dopacio

Los ministros fueron los primeros en optar por pasar un miércoles familiar y futbolero. A excepción de Santilli, hasta el mediodía no se había reportado ningún funcionario en su entrada por el Salón de los Bustos. Todo por la cuarta.

Un poco de amor francés

Un tradicional apéritif, con delicios bocados y tragos de selección, hermanó a la comunidad diplomática y política que asistió a la Embajada de Francia con motivo de su fecha patria.

Se reportó una pequeña representación del Gobierno. Asistieron los ministros Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques y Carlos Presti. Algunos perspicaces repararon un rostro adusto del teniente general cuando el embajador Romain Nadal instaba por la importancia del respeto por los derechos humanos, las políticas de “verdad y justicia”, la libertad de prensa, el medioambiente y los dos Estados en Medio Oriente. “No sabés la cara que tenía con tanta agenda woke en frente”, recalcó con malicia un dirigente opositor.

Por supuesto que todo el cóctel estuvo envuelto en la definición del Mundial. Abundaron las bromas por la extrema cordialidad en la cita, instando a un apoyo para la selección francesa, que cayó con España. “Nos decían que veían la revancha con Argentina, se quedaron con las ganas”, afirmaba un legislador presente. Ocurrió algo parecido con el embajador británico, que se mostró entusiasmado, pero medido ante tanto argentino confiado con la Scaloneta. La gala terminó con dos temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con letra del “Indio” Solari y un título con alusión a la nación de La Marsellesa.

Dulce de leche y algo más

Chocolate caliente, tortas fritas, tortilla santiagueña, medialunas, churros bañados con chocolate, criollitos y pan con manteca. Un desayuno campestre perfecto para recibir la llegada de los primeros animales a la expo de La Rural.

Un combo gastronómico ideal para afrontar una gélida mañana porteña en Palermo, donde la interna por la conducción de la entidad agropecuaria se sintió y se acopló al clima. Nicolás Pino se mantuvo con su equipo y Marcos Pereda, su contrincante electoral, hizo lo propio. Sin contacto alguno y buscando sobresalir.