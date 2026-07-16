Asueto blue en Casa Rosada, dulce de leche y un poco de amor francés
Entre el Mundial y la política, los empleados de la Casa Rosada idearon un artilugio para seguir a la Scaloneta. La Embajada de Francia mezcló diplomacia con chicanas futboleras y, en La Rural, el desayuno de bienvenida dejó paso a los reclamos del campo por las retenciones y los dichos de Javier Milei.
Argentina ganó la semifinal con Inglaterra. Familias que buscan completar el álbum y negocios que viven un boom reflejan el impacto en actividad de la pasión futbolera. La economía albiceleste no para de crecer