La presidenta de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este jueves 13 de agosto la inauguración oficial de la nueva sede bonaerense del partido oficialista . El evento tendrá lugar a las 18 en Avenida Caseros 514, en el barrio porteño de San Telmo, y marcará el inicio formal de una nueva etapa de despliegue político en el principal distrito electoral de la Argentina .

A pesar de tratarse de la conducción política de la provincia de Buenos Aires, la elección de un espacio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obedece estrictamente a cuestiones operativas y de conectividad logística.

Altas fuentes del armado político explicaron la decisión a El Cronista: “Es el lugar que permite que toda la provincia pueda trasladarse. Cualquier otro lugar en provincia no tiene la logística que necesitamos. Después LLA tiene sede en cada uno de los 135 distritos ”.

El acto ocurre tras la reunión que la secretaria general mantuvo el pasado lunes con los legisladores bonaerenses de la fuerza liberal. En ese encuentro, la conducción nacional buscó alinear la estrategia parlamentaria en la provincia y ordenar la tropa para encarar el trabajo territorial de cara a los próximos desafíos electorales frente a la gestión que encabeza el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En esos encuentros se acordó impulsar proyectos como la habilitación de pistolas Taser para las policías municipales, la prohibición estricta del uso de teléfonos celulares dentro de los penales provinciales y la reasignación de partidas presupuestarias para reforzar la flota de patrulleros en los distritos.

Asimismo, en el plano institucional y económico, la tropa oficialista avanzó en iniciativas dirigidas a blindar la propiedad privada con mecanismos ágiles de desalojo frente a usurpaciones, además de coordinar una batería de proyectos para intervenir en la crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Desde la Provincia saben que no cuentan con los votos en la legislatura bonaerense para poder aprobar los proyectos, con lo cual la idea es reforzar estas iniciativas como eslóganes de campaña mirando al 2027 y transmitir la idea de bajar los cambios que impulsó el presidente Javier Milei a nivel nacional al territorio bonaerense.

En ese sentido, las piezas del tablero político comenzaron a acomodarse en una sintonía cada vez más estrecha con sus aliados estratégicos. En la antesala de la inauguración del búnker central, se concretó un encuentro clave entre el diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. La reunión sirvió para avanzar en una agenda parlamentaria y política unificada entre ambos espacios en el territorio provincial.

Las cúpulas de ambos espacios difundieron un comunicado conjunto que marca el ritmo del acuerdo político. “Nos reunimos con Sebastián Pareja para impulsar juntos, desde La Libertad Avanza y el PRO, dos reformas que van al hueso en la Provincia de Buenos Aires : menos privilegios y una política de una vez por todas al servicio de la gente”, detallaron en el escrito difundido tras la reunión.

El acuerdo estratégico hace foco en dos banderas legislativas de peso estructural para la provincia. En primer lugar, los dirigentes ratificaron la decisión de defender el tope a la permanencia de los jefes comunales en sus cargos. “Primera: defender el límite de dos mandatos para los intendentes. Kicillof y el kirchnerismo quieren voltearlo para que los mismos de siempre se atornillen al poder. Nosotros lo tenemos claro: nadie es dueño de un cargo, el poder debe alternarse”, señalaron.

Como segundo eje prioritario, el bloque conjunto apunta a una reestructuración profunda del funcionamiento del Poder Legislativo provincial, y proponen también alentar juntos una Legislatura Unicameral. ”Hoy Diputados y Senadores se eligen igual y hacen lo mismo. Doble estructura, doble gasto, cero beneficio para el vecino de la provincia. Basta de despilfarro populista. Es hora de liberar a la Provincia más importante del país y devolverle cada peso a los que la sostienen: para la seguridad, para la educación y para la salud de cada vecino”, argumentaron en el comunicado emitido por la alianza.

El comunicado concluye con un mensaje que transparenta la vocación de consolidar un frente electoral común en el mediano plazo: “Los que queremos cambiar la Provincia ya estamos pensando ideas en equipo. Porque cuando trabajamos juntos, no hay populismo que nos frene”.

En este contexto, crece la expectativa respecto a las presencias institucionales que acompañarán a Karina Milei este jueves. Una de las incógnitas gira en torno a la posible asistencia del diputado nacional por el PRO, Diego Santilli. Si bien desde el espacio libertario aclararon que se trata de un acto puramente violeta, cerca de la organización admitieron que “puede que venga”, lo que significaría un fuerte gesto de convergencia política.

El jefe de Gabinete, quien continúa afiliado al PRO , ya había sido invitado a la reunión que la secretaria general mantuvo el lunes con los representantes provinciales. Sin embargo, debió ausentarse del cónclave debido a un compromiso de agenda previamente asumido con las máximas autoridades de la empresa YPF. Su eventual aparición en la jornada del jueves en la Avenida Caseros aportaría una foto de peso simbólico para el armado opositor bonaerense.

Con la apertura de esta central de operaciones y el fortalecimiento del diálogo instituido por Pareja y Ritondo, La Libertad Avanza busca formalizar su musculatura territorial en los 135 municipios. La estrategia coordinada por la conducción nacional pretende combinar el ordenamiento del partido propio con el ensamble del PRO, delimitando un bloque opositor unificado frente al oficialismo provincial.