El oficialismo llega a la sesión de este jueves en el Senado con el dictamen de la reforma política bajo el brazo. El objetivo central del Gobierno es suspender las PASO de 2027 , pero el texto que llegará al recinto cambia más que el calendario electoral .

Para aprobarlo, La Libertad Avanza necesita 37 votos, la mayoría absoluta, y después el proyecto deberá pasar por Diputados, donde el piso es de 129.

Reforma electoral: un dictamen con concesiones

Tras una jornada larga y tensa, el oficialismo logró alinear a sus aliados y conseguir el despacho en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto. El texto reunió 11 firmas: ocho a favor (entre ellas la de la jefa del bloque, Patricia Bullrich) y tres en disidencia, la parcial de Flavio Fama y las simples de Carlos Espínola y Alejandra Vigo.

La concesión más importante fue la eliminación de las listas colectoras. Bullrich anunció que se quitaba el artículo que las habilitaba y que se volvía al sistema D’Hondt de representación proporcional .

La sesión tendrá lugar este jueves. (Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado). Fuente: Senado Celeste Salguero / Comunicación Senado.

PASO suspendidas, pero solo por una vez

El proyecto original que Javier Milei envió al Senado en abril proponía eliminar las primarias de manera definitiva. El dictamen actual da un paso atrás: el artículo 17 suspende las PASO “durante el año 2027”, un esquema parecido al que se usó en 2025.

El texto tiene 25 artículos divididos en tres capítulos: las disposiciones permanentes, las reglas transitorias solo para 2027 y la cláusula que hace caducar esas reglas excepcionales cuando termine el proceso electoral.

Sin internas abiertas, los candidatos se definirán según las cartas orgánicas de cada partido y, en el caso de las alianzas, según su reglamento electoral. La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicará el cronograma y el sorteo de ubicación en la boleta se hará dentro de los dos días posteriores a la oficialización de las listas.

Otro punto que cambió es el de los avales ciudadanos. Un borrador previo obligaba a los partidos a juntarlos a través de una plataforma digital para poder presentar candidatos, pero ese requisito no figura en el texto final. En 2027, entonces, no habría un filtro que reemplace al de las primarias.

Ficha Limpia, dentro del paquete

Aunque los bloques aliados habían pedido tratarla por separado, Ficha Limpia forma parte del proyecto. Impide ser candidato a quien tenga una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia, siempre que haya sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección.

Si la confirmación llega durante el año electoral, el impedimento rige recién cuando termina ese proceso, y la inhabilitación se mantiene hasta que la condena se revoque o se cumpla la pena.

El dictamen crea un Registro Público de Ficha Limpia a cargo de la CNE. Los tribunales deberán comunicar las sentencias en 24 horas y los jueces electorales tendrán que controlar de oficio que ningún candidato figure en el registro. Los recursos ordinarios, extraordinarios o de queja no suspenden la inhabilitación . Además, los partidos deberán presentar por cada candidato el certificado de antecedentes penales y una declaración jurada.

Los detalles de la reforma electoral que impulsa el Gobierno.

El alcance excede lo electoral : quienes queden comprendidos tampoco podrán ser designados jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados, diplomáticos ni directores de empresas con participación estatal.

Fin del debate presidencial obligatorio en primera vuelta

El cambio de mayor peso simbólico es la derogación de los artículos del Código Electoral que establecieron el debate presidencial obligatorio, con el que se realizaron los de 2019 y 2023. En su lugar, la Cámara Nacional Electoral “organizará” un debate entre los dos candidatos que lleguen a una eventual segunda vuelta, dentro de los diez días previos a la elección. Es decir, el debate solo seguirá siendo obligatorio en caso de balotaje.

Campaña: menos espacios gratuitos y más publicidad paga

El texto fija en 2,5% el tiempo total de programación que radio y televisión deben ceder gratis con fines electorales, lo que reduce a la mitad la cesión que hoy contempla la ley de financiamiento de los partidos.

También habilita que los avisos pagos para captar el voto, en televisión, radio, gráfica, vía pública, internet y telefonía, puedan emitirse incluso fuera del plazo de campaña que fija el Código. Además, deroga los incisos del Código que hoy prohíben los espectáculos públicos y la venta de bebidas alcohólicas en torno a la jornada electoral.

Boleta Única: qué se mantiene y qué se ajusta

La Boleta Única de Papel continúa, con ajustes. Cada columna deberá identificar nombre, símbolo, número y, para 2027, también el color de la agrupación. En la categoría de diputados figurarán como mínimo los cinco primeros candidatos, con foto de los dos primeros, y las listas completas con suplentes se exhibirán en afiches dentro de cada cuarto oscuro. Se mantiene el casillero para votar por lista completa con una sola marca.

Los cambios de cara a las elecciones 2027.

El texto también precisa los criterios de escrutinio. Si el elector marca la lista completa y además una categoría de la misma fuerza, el voto es válido . Si marca la lista completa y una categoría de otra fuerza, el voto se anula solo para esa categoría. El conteo de mesa no podrá comenzar antes de las 18.

Cuando las elecciones provinciales o municipales coincidan con las nacionales, las categorías locales podrán incorporarse a la misma boleta.

Parlasur: sin elección directa

Otro punto que introduce es que los parlamentarios del Mercosur dejan de votarse. Hasta que el bloque regional fije el “Día del Mercosur Ciudadano”, las 19 bancas del distrito nacional serán cubiertas por 12 diputados y 7 senadores nacionales, en proporción a la representación de cada sector político en su cámara, y las 24 bancas regionales quedarán en manos de legisladores provinciales designados por cada legislatura.