En su segunda entrevista del día, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que su obligación en los contextos de volatilidad es “dar la mayor certidumbre posible” y explicó cómo se cubrirá el vencimiento de deuda a bonistas por más de u$s 4000 millones enero.
La aparición pública del ministro fue luego de que el riesgo país comenzara a reflejar una leve baja de la mano de un retroceso de los dólares financieros y una suba del dólar oficial del 1%.
Luego de dos semanas de volatilidad sostenida, el ministro aseguró que “en situaciones como estas hay que mantenerse macroeconómicamente más ordenados que nunca”.
En diálogo con las periodistas Julieta Tarrés y Malena de los en el streaming Neura, dijo: “No creo que el mercado dude de ningún pago como el de enero y julio”, y ratificó que las dudas se enfocan desde 2028 en adelante.
“El programa financiero está perfectamente todo detallado. Por alguna razón hacen la cuenta mal. Van a entrar entre el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales unos u$s 1200 millones. Después restan u$s 1000 millones de financiamiento garantizados de CAF y FONPLATA. Ahí estamos en u$s 2200 millones. Restan entrar u$s 300 millones de la privatización de AYSA. Ahí suman u$s 2500 millones”, sostuvo el ministro.
Respecto del pago, agregó: “De ese número de u$s 4370 millones, u$s 1800 millones son intereses. Los intereses los pagamos con superávit primario. Con ese superávit compramos dólares al Banco Central. Ahí ya tenes los u$s 2600 millones más u$s 1800 millones que compramos al Central, ya estamos en los u$s 4400 millones, que es lo que tenemos que pagar. No cambio nada en el programa financiero”.
El ministro mencionó además que activó parte del swap con China: “Como nosotros siempre trabajamos con la premisa de estar equivocados, le pedimos a China u$s 5000 millones del swap que están ya disponibles”.
“Yo creo que va a haber refinanciamiento. El mercado piensa que tal vez no, pero nuestra tarea es darle certidumbre. Le pedimos a China, ponemos los u$s 5000 millones, los compra el Tesoro, y ya estarían todos los pagos garantizados”, añadió.