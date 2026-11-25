Bullrich le pidió cambios “quirúrgicos” a Milei: “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”

En su segunda entrevista del día, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que su obligación en los contextos de volatilidad es “dar la mayor certidumbre posible” y explicó cómo se cubrirá el vencimiento de deuda a bonistas por más de u$s 4000 millones enero.

La aparición pública del ministro fue luego de que el riesgo país comenzara a reflejar una leve baja de la mano de un retroceso de los dólares financieros y una suba del dólar oficial del 1%.

Luego de dos semanas de volatilidad sostenida, el ministro aseguró que “en situaciones como estas hay que mantenerse macroeconómicamente más ordenados que nunca”.

En diálogo con las periodistas Julieta Tarrés y Malena de los en el streaming Neura, dijo: “No creo que el mercado dude de ningún pago como el de enero y julio”, y ratificó que las dudas se enfocan desde 2028 en adelante.

“El programa financiero está perfectamente todo detallado. Por alguna razón hacen la cuenta mal. Van a entrar entre el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales unos u$s 1200 millones. Después restan u$s 1000 millones de financiamiento garantizados de CAF y FONPLATA. Ahí estamos en u$s 2200 millones. Restan entrar u$s 300 millones de la privatización de AYSA. Ahí suman u$s 2500 millones”, sostuvo el ministro.

Respecto del pago, agregó: “De ese número de u$s 4370 millones, u$s 1800 millones son intereses. Los intereses los pagamos con superávit primario. Con ese superávit compramos dólares al Banco Central. Ahí ya tenes los u$s 2600 millones más u$s 1800 millones que compramos al Central, ya estamos en los u$s 4400 millones, que es lo que tenemos que pagar. No cambio nada en el programa financiero ”.

El ministro mencionó además que activó parte del swap con China: “Como nosotros siempre trabajamos con la premisa de estar equivocados, le pedimos a China u$s 5000 millones del swap que están ya disponibles”.

“Yo creo que va a haber refinanciamiento. El mercado piensa que tal vez no, pero nuestra tarea es darle certidumbre. Le pedimos a China, ponemos los u$s 5000 millones, los compra el Tesoro, y ya estarían todos los pagos garantizados”, añadió.