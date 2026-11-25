La senadora cuestionó públicamente que ciertas disposiciones incluídas en el Presupuesto no hubieran sido discutidas previamente.

En esta noticia “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028″

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a agitar la interna con el Gobierno. En dos recientes entrevistas, dejó clara su postura sobre el programa económico y se pronunció nuevamente acerca de sus aspiraciones presidenciales.

La exministra de Seguridad reclamó “cambios quirúrgicos” al Gobierno para impulsar los sectores productivos más afectados y así lograr que la recuperación llegue al bolsillo antes de las próximas elecciones.

A la par, no ocultó sus aspiraciones presidenciales, a las que ya se ha referido en otras ocasiones. “Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”, sostuvo en el ciclo de streaming Gordivinos, conducido por el senador provincial Néstor Majul.

En ese sentido, aclaró: “Cuando digo que estoy preparada para ser presidenta, quiero decir que fui candidata, me preparé y no se dio. En parte por esa interna que nos dejó golpeados”, en alusión a la disputa con Horacio Rodríguez Larreta en las primarias de ese año.

Aunque evitó dar una respuesta contundente sobre si se postularía en 2027, planteó una pregunta sobre el panorama que ella analiza. “Veo a mi alrededor y digo: ¿cuántas están preparadas para esto? Yo sí“.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028″

Patricia Bullrich también se refirió al programa económico del Gobierno y planteó sus diferencias. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028″, sostuvo en otra entrevista.

La legisladora pidió una reducción de impuestos y menores costos de financiamiento para que las empresas argentinas sean más competitivas en el mundo. “El crédito impulsa la economía, y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon”, afirmó en declaraciones a Bloomberg.

Patricia Bullrich se refirió al programa económico del Gobierno y planteó sus diferencias.

Es por eso que destacó la importancia de que las tasas de interés sigan bajando “para que haya gasto de consumo e inversión de capital”.

A pesar de sus diferencias, Bullrich calificó su relación con Milei como “muy buena” y enfatizó que, aunque recuerda el 2019, cuando Macri sufrió una derrota en las PASO de agosto y eso provocó un colapso en los mercados, hay una diferencia importante: “Nadie lo vio venir”.

Es por eso que se muestra un poco más optimista sobre lo que todavía se puede hacer de cara a las elecciones presidenciales: “Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”.