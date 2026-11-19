Un día después de que el Gobierno consiguiera el dictamen para la eliminación de las PASO, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo , justificó la iniciativa para evitar las elecciones primarias, al remarcar que su continuidad podría “atentar” contra el plan económico de Javier Milei.

En una entrevista en Cuentas Claras, en El Cronista Stream , el legislador fundamentó la posición favorable del espacio que lidera frente a este cambio y remarcó la necesidad de ordenar las reglas de juego electoral en la Argentina.

Si bien reconoció que este mecanismo fortaleció en su momento las candidaturas de Mauricio Macri y Javier Milei , Ritondo enfatizó el impacto fiscal de las primarias en el contexto actual. “Son 400 o 500 millones que terminan siendo un gasto para esta elección que si terminaba como la otra (en alusión a las elecciones de 2023), casi ningún partido tuvo PASO para presidente”, cuestionó.

Al no haber competencia en la mayoría de los espacios, definió la primarias como “una gran encuesta” que desincentiva a sectores de la sociedad a ir a votar. En concreto, mencionó que el sistema obliga al elector a acudir a las urnas hasta “ocho veces por año” en determinados distritos.

En esa línea, el referente del espacio que conduce Mauricio Macri advirtió sobre las consecuencias macroeconómicas que tendrían. “Por responsabilidad también hoy las PASO pueden atentar sobre el programa económico en Argentina”, afirmó.

A su juicio, anticipar la discusión política hacia marzo podría generar incertidumbre e impactar en las decisiones de inversión. “Un proceso electoral que se acelera en marzo, la verdad que puede atentar contra el programa económico, contra el que quiere invertir”, argumentó.

Más allá de la suspensión de las PASO, Ritondo ponderó otros puntos de la reforma electoral como la digitalización de la afiliación partidaria, una medida enfocada en erradicar las fichas apócrifas y consolidar padrones electorales “reales, rápidos y ágiles”.

Además, subrayó que la normativa establece una reducción del 50% en la publicidad televisiva, ratifica la implementación de la Boleta Única de Papel e incorpora la exigencia de Ficha Limpia. “Me parece que tiene muchas cosas positivas más allá de la suspensión de la PASO”, completó.