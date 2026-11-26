Sesion Ordinaria, el 19 de noviembre de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires. Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado.

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El Senado se prepara para una de las últimas sesiones del período ordinario con una agenda cargada de proyectos y dos temas que concentrarán la atención política: la reforma electoral y la ley de ludopatía. En este sentido, desde el oficialismo buscar dar media sanción a la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la Cámara Alta.

La sesión comenzará este jueves a las 12. De acuerdo con el esquema que manejan los bloques, el primer tema del día serán los acuerdos judiciales.

El plato fuerte vendrá en segundo lugar, se tratará la reforma electoral que pretende suspender las primarias para el periodo 2027.

El proyecto ya consiguió dictamen y llegará al recinto después de semanas de negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y los senadores que responden a los gobernadores.

Sin embargo, el texto todavía podría sufrir modificaciones. Uno de los puntos que permanece bajo discusión está vinculado con la simultaneidad de las elecciones nacionales y provinciales.

Según informaron voces allegadas al bloque oficialista, se trata del mecanismo para permitir que las boletas de ambos niveles puedan competir de manera conjunta cuando las elecciones se realicen el mismo día.

La discusión tiene un coonente técnico pero también político: el sistema de Boleta Única Papel vigente contempla boletas separadas para las categorías nacionales y provinciales cuando las elecciones son simultáneas. La negociación que se mantiene abierta apunta a determinar cómo funcionará esa posibilidad dentro del nuevo esquema electoral.

Además, también podría haber modificaciones en la elección de parlamentarios al Mercosur.

Ludopatía: dos proyectos y un acuerdo

Después de la reforma electoral, el Senado abordará el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online que tiene media sanción de Diputados y que está a días de perder estado parlamentario.

El tratamiento llegará al recinto después del acuerdo alcanzado entre Patricia Bullrich y José Mayans. La fórmula consiste en aprobar el proyecto que llegó de Diputados y, en paralelo, avanzar con una segunda iniciativa impulsada por el oficialismo para combatir específicamente el juego ilegal.

Reunion plenaria de las Comisiones de Salud, de Legislacion General y de Justicia y Asuntos Penales, en el salon Illia del Senado de la Nacion; el 25 de noviembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado.- Fuente: Senado Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado.-

El entendimiento permitió evitar que el proyecto original vuelva a Diputados con modificaciones y, al mismo tiempo, abrió la puerta para que el Gobierno impulse sus propios cambios a través de una iniciativa complementaria.

Entre las herramientas que busca incorporar el oficialismo aparece la posibilidad de que el Enacom pueda bloquear administrativamente sitios de apuestas ilegales a partir de denuncias.

La votación, de todos modos, no necesariamente tendrá un respaldo monolítico dentro de La Libertad Avanza. El acuerdo político contempla que la mayoría del bloque acompañe el texto, aunque algunos senadores podrían no hacerlo.

El tratamiento estará además atravesado por la presión de la Iglesia Católica, que reclamó que el Senado sancione antes del vencimiento la iniciativa que regula las apuestas online.El proyecto aprobado por Diputados prohíbe, entre otras cuestiones, la publicidad y los patrocinios vinculados con el juego online y establece restricciones para el acceso de menores.

Reunion plenaria de las Comisiones de Salud, de Legislacion General y de Justicia y Asuntos Penales, en el salon Illia del Senado de la Nacion; el 25 de noviembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado.- Fuente: Senado Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado.-

Los otros proyectos

Antes de esos dos temas, el Senado tratará una serie de acuerdos y proyectos pendientes.

Entre ellos aparece la prórroga del Estatuto del Periodista Profesional, cuya vigencia fue extendida previamente y vuelve a quedar bajo discusión en la Cámara alta.

Según explicaron desde el oficialismo, se daría 6 meses de prórroga al estatuto vigente, para darle tiempo al Congreso de tratar uno nuevo.

Además, está previsto el tratamiento de distintos proyectos que quedaron en agenda durante las últimas sesiones.

Entre ellos aparece la iniciativa sobre falsas denuncias de Carolina Losada, que propone modificaciones al Código Penal. El expediente cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, aunque su tratamiento en el recinto había quedado pendiente por falta de acuerdos.

La sesión, de esta manera, concentrará en pocas horas buena parte de la agenda legislativa que el Gobierno busca cerrar antes del final del período ordinario.