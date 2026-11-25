El Gobierno llega al último año de gestión y buscará la reelección en un escenario económico adverso con el riesgo país encima de los 1100 puntos y el dólar mayorista arriba de los $1600, mientras la actividad entró en recesión.

Cuánto margen existe para sostener el actual esquema y cuánto le cuesta a Javier Milei no mover las piezas fue eje del panel “Balance económico y perspectivas 2027″, durante el Encuentro de Líderes de El Cronista.

Esteban Domecq, Luis Secco y Sergio Berenstein participaron del bloque moderado por Ariel Cohen, Editor jefe de Finanzas de El Cronista.

Con un punto de partida incómodo tanto por la volatilidad financiera como el resultado del EMAE que reflejó dos trimestres consecutivos de caída, lo que define una “recesión técnica”, Domecq explicó que detrás de la turbulencia hay una combinación de factores externos y locales.

Sin embargo, señaló que el problema central está dentro de la economía argentina: el programa enfrenta simultáneamente la necesidad de completar la estabilización, bajar la inflación y recuperar la actividad.

panel eco Fuente: panel eco Maria Bessone

“Hay un proceso de estabilización avanzado pero inconcluso que hay que seguir recorriendo”, planteó. El problema, explicó, es que cada movimiento de política económica puede beneficiar a uno de esos objetivos y perjudicar a otro.

El trilema que empieza a pesar

El economista resumió la tensión en un “trilema” entre saneamiento macroeconómico, inflación y actividad.

“El tiempo corre”, advirtió Domecq. Y ese tiempo empieza a tener un costo social y político porque, mientras el Gobierno prioriza la estabilización, el mercado interno permanece debilitado.

Según su diagnóstico, las proyecciones con las que comenzó el año quedaron lejos de cumplirse: frente a estimaciones de crecimiento de entre 4% y 5%, el escenario que manejan actualmente es de una economía prácticamente estancada, con una inflación muy superior a la prevista.

El punto sensible es que la actividad no se recupera al mismo ritmo que se consolidan las variables fiscales y monetarias. Comercio, construcción e industria sienten especialmente el impacto de un mercado interno que perdió dinamismo.

“Hay que discutir dónde está el margen de maniobra. No en lo fiscal porque no tenés margen, pero sí tal vez instrumentos”, sostuvo Domecq, quien planteó la necesidad de revisar tanto la política cambiaria como la restricción monetaria.

En esa línea, señaló que la apreciación cambiaria y la “seca monetaria” están asfixiando a parte de la actividad. “El riesgo de no mover también se termina haciendo un riesgo”, resumió.

El dólar, la otra señal de alerta

Secco puso el foco sobre el mercado cambiario al plantear que el Gobierno debería permitir un cierto corrimiento del tipo de cambio y acompañarlo con una política monetaria menos restrictiva.

“Ese corrimiento del tipo de cambio hacia arriba, esa depreciación, podría ayudar a algún sector que son los que están más ahogados por la cuestión de competitividad cambiaria”, explicó.

Para Secco, el escenario más probable es, sin embargo, otro: más presión cambiaria y tasas de interés elevadas.

Su crítica apuntó al “empecinamiento prescriptivo” del Gobierno, es decir, a la resistencia a modificar los instrumentos aun cuando las condiciones económicas cambian.

“Ahora incluso está la excusa para decir: ‘Mirá lo que pasó en Brasil, lo que pasa en el mundo, ahora tenemos que hacer una política distinta’. Pero ni siquiera”, cuestionó.

Según su lectura, esa rigidez no genera certidumbre, sino que agrega incertidumbre al mercado .

La advertencia política

En tanto, desde el análisis político fue Berenstein quien llevó el debate un paso más allá al explicar que el problema de la adaptación no es exclusivamente económico, sino político.

“Lo más difícil en política es saber cuándo las ideas que te llevaron al poder están obsolescentes”, afirmó.

Para el politólogo, los gobiernos suelen quedar atrapados por sus propios éxitos. “Te enamorás de lo que te va bien”, resumió.

La consecuencia es que una estrategia que funcionó para llegar al poder puede dejar de ser suficiente cuando cambian las expectativas de la sociedad, las condiciones económicas o el escenario internacional.

Berenstein consideró que el Gobierno quedó atrapado en esa dinámica después de las elecciones de medio termino. En su interpretación, el adelantamiento del debate electoral y determinadas decisiones políticas terminaron agregando incertidumbre en lugar de reducirla.

Si bien no recomendó que el Gobierno abandone su programa, dijo que debería construir una estrategia política más amplia, reconocer las batallas que perdió y adaptar sus instrumentos a una realidad que cambió.

“El gobierno debería construir un camino político para ganar, que no es cambiar las reglas, es ampliar la coalición, mejorar la política económica, reconocer qué batallas es que perdiste”, sostuvo.

Rumbo vs instrumentos

El eje que atravesó el panel fue, en definitiva, la diferencia entre defender el rumbo y congelar los instrumentos.

En ese sentido, Secco planteó que el problema no es necesariamente la estabilización, sino una estabilización que descansa demasiado sobre la restricción monetaria.

Milei es consciente de que “tuvo una política muy restrictiva en lo fiscal y sobre todo en lo monetario”, señaló Menescaldi. Presidencia

Berenstein, desde la política, señaló que la capacidad de adaptación es una condición para sostener cualquier proyecto de gobierno.

Y Domecq puso el límite económico: no hay margen fiscal para una expansión tradicional, pero sí puede existir espacio para modificar instrumentos monetarios, cambiarios y financieros.

La tensión aparece porque el Gobierno llega a esta etapa con una economía que todavía necesita consolidar la estabilidad, pero también con una sociedad que empieza a exigir resultados más visibles en empleo, ingresos y consumo.

De cara al proceso electoral, Berenstein dijo que “tiempo hay”, pero inmediatamente agregó un matiz que sintetizo la advertencia del panel: el margen existe ahora y puede achicarse a medida que se acerque el proceso electoral.