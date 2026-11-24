La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre 2026.

Además, actualizó los topes de ingresos para acceder tanto a la AUH como al SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares).

El ajuste aplicado por la ANSES responde a la movilidad vigente que se actualiza por el IPC y tiene como fin destinar las prestaciones sociales a aquellos grupos familiares que se encuentran por debajo del umbral de ingresos establecido.

Cuánto cobrarán los titulares de la AUH en diciembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 2,2% en las asignaciones familiares en diciembre 2026, lo que impactará directamente en el valor de la Asignación Universal por Hijo.

El incremento se aplica según lo establecido por el Decreto 274/2024 que define una fórmula de movilidad mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.

Con este mecanismo, el monto total de la AUH ascenderá a $ 163.122 por menor a cargo durante diciembre de 2026 .

Es fundamental recordar que, por sistema, ANSES no transfiere el 100% del monto de forma directa. El organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación.

Calendario de pagos AUH ANSES diciembre: fechas de cobro confirmadas

De esta manera, los valores estimados para diciembre serían:

AUH por hijo: $ 163.122.

Pago mensual del 80%: $ 130.498.

Retención del 20%: $ 32.624.

AUH por hijo con discapacidad: aproximadamente $ 530.982.

Pago mensual del 80% por discapacidad: aproximadamente $ 424.786.

Calendario de pagos AUH diciembre 2026: fechas de cobro confirmadas

El cronograma de pagos informado por ANSES para diciembre 2026 se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 14 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 21 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Cuáles son los requisitos para cobrar la AUH

Para seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo, se deben cumplir con las siguientes condiciones: