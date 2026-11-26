Al elegir qué nafta cargar, términos como súper, premium o grado 3 pueden generar dudas, especialmente porque muchas veces se usan como si significaran exactamente lo mismo. Sin embargo, “grado 3” responde a una clasificación técnica de los combustibles que se comercializan en Argentina y permite diferenciar a las naftas de alto octanaje de otras alternativas disponibles en las estaciones de servicio.

Esta categoría tiene un origen normativo. La Resolución 271/2006 de la Secretaría de Energía estableció especificaciones técnicas para los combustibles comercializados en el país y creó una categoría de nafta de alto octanaje denominada “Ultra” o “Grado 3”. Al mismo tiempo, la nafta súper pasó a denominarse también grado 2. La medida buscó adaptar la calidad de los combustibles a los cambios que atravesaba el mercado automotor.

Qué diferencia a una nafta grado 3

Una de las características más importantes está en el octanaje. El RON indica el comportamiento antidetonante de una nafta y ayuda a determinar si el combustible responde a las necesidades para las que fue diseñado un motor. Esto no significa que elegir automáticamente el número más alto vaya a mejorar cualquier vehículo: la recomendación del fabricante continúa siendo la referencia para saber qué tipo de nafta necesita cada modelo.

En este segmento se ubica Shell V-Power Nafta grado 3. De acuerdo con la ficha técnica de Shell para el producto, tiene un número de octano superior a 98 RON y superior a 85 MON. También presenta menos de 10 mg/kg de azufre, un máximo de 1% de benceno y un 12% de bioetanol. La compañía informa además que el combustible está libre de aditivos metálicos.

Lionel Scaloni al volante. Shell IA

Pero pertenecer al grado 3 no hace que todas las naftas tengan exactamente la misma formulación. Las fichas técnicas muestran que, además de cumplir con los parámetros correspondientes a su categoría, cada producto puede incorporar características propias. Por ejemplo, la ficha técnica de Nafta Grado 3 de AXION energy informa 98 RON, 87 MON y un contenido de azufre típico de 5,5 ppm para su producto y aclara que esos valores son representativos de producción y no constituyen una especificación.

Qué agrega la fórmula de Shell V-Power Nafta

En el caso de Shell V-Power Nafta, la marca busca diferenciar su formulación a partir de otros atributos. Según la información técnica suministrada por Shell, está diseñada para limpiar el 100% de las partes críticas del motor desde el primer tanque y proteger frente a la acumulación de depósitos que pueden reducir el desempeño, incluidos aquellos que pueden presentarse en válvulas de admisión e inyectores.

La nueva formulación también proporciona, según Shell, protección contra la corrosión y más potencia y aceleración. Para evaluar este último atributo, la compañía comparó su combustible de 98 RON con otro de 95 RON en vehículos sensibles al octanaje. Shell aclara que los efectos pueden variar dependiendo del tipo, la antigüedad y el estado del vehículo, además de las condiciones y el estilo de conducción.

Por lo tanto, que una nafta sea grado 3 permite identificarla dentro de la categoría de alto octanaje creada por la regulación argentina, pero no significa que todos los productos de ese segmento sean iguales. Para el conductor, además de mirar el grado, resulta útil conocer el octanaje y las características particulares de cada formulación. En Shell V-Power Nafta grado 3, los más de 98 RON se combinan con una fórmula que la marca orienta hacia la limpieza de partes críticas, la protección frente a depósitos y corrosión y el desempeño del motor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.