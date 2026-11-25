La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados para diciembre 2026.

En el último mes del año, el organismo previsional precisó que los adultos mayores cobrarán sus haberes con un aumento del 2,2% a raíz del último dato de inflación que difundió el INDEC .

Como es habitual, el calendario de pagos se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI.

Fecha de cobro diciembre 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema de pagos se organizará de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Tras los feriados del 7 y 8, el cronograma se extenderá desde el miércoles 9 hasta el miércoles 16 de diciembre:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social. ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Fecha de cobro ANSES jubilados: todo el calendario de diciembre 2026 Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Cualquier beneficiario puede chequear cuándo y dónde le corresponde cobrar a través del sitio oficial de la ANSES. Los pasos son simples:

Ingresar a la página de la ANSES. Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL. Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si el trámite corresponde, el sistema muestra el lugar de pago y el rango de fechas habilitado, desde el primer hasta el último día en que se puede cobrar esa prestación.