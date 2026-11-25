La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados para diciembre 2026.
En el último mes del año, el organismo previsional precisó que los adultos mayores cobrarán sus haberes con un aumento del 2,2% a raíz del último dato de inflación que difundió el INDEC.
Como es habitual, el calendario de pagos se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI.
Fecha de cobro diciembre 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados
En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema de pagos se organizará de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Tras los feriados del 7 y 8, el cronograma se extenderá desde el miércoles 9 hasta el miércoles 16 de diciembre:
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Cualquier beneficiario puede chequear cuándo y dónde le corresponde cobrar a través del sitio oficial de la ANSES. Los pasos son simples:
- Ingresar a la página de la ANSES.
- Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL.
- Hacer clic en el botón “Consulta”.
Si el trámite corresponde, el sistema muestra el lugar de pago y el rango de fechas habilitado, desde el primer hasta el último día en que se puede cobrar esa prestación.