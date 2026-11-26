Un mecánico completa una planilla durante la revisión de un auto.

El mantenimiento de un motor no siempre requiere intervenciones complejas. Una de las medidas más importantes es realizar el cambio de aceite en el momento indicado. Aunque puede parecer una tarea rutinaria, postergarla puede favorecer el desgaste de componentes internos y derivar en reparaciones continuas.

La recomendación cobra especial importancia en los motores diésel de vehículos pesados y maquinaria agrícola, que pueden trabajar durante largas jornadas, soportar cargas elevadas y enfrentar condiciones exigentes. En estos casos, el lubricante cumple un papel fundamental para reducir la fricción, controlar los contaminantes y proteger las piezas del motor.

La American Automobile Association (AAA), en su guía Essential Car Repair & Maintenance Tips, explica que el mantenimiento preventivo permite identificar problemas antes de que se conviertan en reparaciones complejas. La organización advierte que incluso los inconvenientes menores pueden generar gastos mayores cuando no se atienden a tiempo.

El mantenimiento que puede evitar problemas en el motor

El cambio de aceite permite renovar un lubricante que, durante su utilización, está expuesto a temperaturas elevadas, residuos de combustión y procesos de oxidación. Con el tiempo, estas condiciones pueden afectar sus propiedades y comprometer la protección de los componentes internos. Por eso, respetar los intervalos establecidos por el fabricante es fundamental.

Operario de YPF organiza la circulación de autos en una estación de servicio. Fuente: YPF Boxes YPF Boxes

En este contexto, YPF cuenta con EXTRAVIDA, una línea de lubricantes desarrollada para motores diésel pesados. Sus formulaciones están orientadas a responder a distintas condiciones de operación, con propiedades de detergencia y dispersancia que contribuyen a controlar los depósitos, mantener contaminantes en suspensión y proteger las superficies sometidas a altas cargas y temperaturas.

La documentación técnica de la compañía también destaca la resistencia a la oxidación y el control del hollín, dos aspectos relevantes para conservar las propiedades del lubricante durante su utilización. Estas características adquieren importancia en actividades como el transporte y las tareas agrícolas, donde las condiciones de funcionamiento pueden incrementar las exigencias sobre el motor.

Cada cuánto conviene cambiar el aceite para cuidar el motor

No existe una cantidad universal de kilómetros u horas de funcionamiento que determine cuándo corresponde cambiar el aceite. El intervalo depende del motor, el tipo de trabajo, las condiciones de operación y las indicaciones del fabricante. Por eso, extender los períodos de recambio únicamente para reducir gastos puede resultar contraproducente.

El American Petroleum Institute (API), en su Guía de aceites para motor, recomienda seguir las indicaciones del fabricante tanto para los intervalos de cambio como para la viscosidad y los estándares de desempeño del lubricante.

Controlar periódicamente el nivel de aceite, respetar los intervalos correspondientes y utilizar un lubricante adecuado son medidas que ayudan a proteger el motor de cualquier tipo de vehículo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.