“Lo mejor que existe hoy del PRO es su expresidenta: Patricia Bullrich”, dio Guelar

Patricia Bullrich sorprendió a sus usuarios con un contenido en sus redes sociales dónde hace una ironía sobre uno de sus momentos más criticados. El video es parte de una estrategia de redes sociales que la Senadora impulsa con la campaña presidencial del próximo año.

En el posteo, Bullrich relaciona lo que dijo en una polémica entrevista hace tres años con dichos del Papa León XIV en el vuelo de regreso a Roma tras su paso por Latinoamérica.

Patricia Bullrich conectó su plan con “foco en el ser humano” con los dichos del Papa León XIV

En su cuenta de TikTok, Patricia Bullrich publicó un video en el que alterna imagenes de su entrevista viral durante la campaña presidencial 2023 con dichos del Papa León XIV.

En el archivo, dónde la Senadora Nacional menciona la propuesta de “un sístema que ponga el foco...”, sus frases parecen ser completadas por el Sumo Pontífice que agrega “... en el respeto por el ser humano”.

Bullrich enmarcó su posteo con una frase irónica sobre sus propios dichos. “Al final el único que entendió lo que plantee fue el Papa”, escribió junto al video.

La frase completa de Bullrich que se viralizó en 2023

En una entrevista televisiva en septiembre de 2023, durante la campaña por la presidencia, Bullrich planteó una propuesta que causó mucho revuelo.

“Vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante”, lanzó la entonces candidata del PRO.

Su explicación generó tanta confusión qué llevó al periodista de TN a responderle que no entendía. Con seguridad, Bullrich simplemente le aseguró: “Ya lo vas a entender”.