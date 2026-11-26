Durante el verano, mantener la casa fresca puede convertirse en un desafío, especialmente cuando las temperaturas elevadas se prolongan durante varios días. Frente al calor, muchas personas recurren al ventilador o configuran el aire acondicionado en su temperatura mínima, aunque estas decisiones no siempre garantizan un mayor confort y pueden incrementar el consumo eléctrico.

Una de las recomendaciones más importantes consiste en evitar las diferencias excesivas entre la temperatura exterior y la del interior del hogar. También resulta conveniente cerrar cortinas durante las horas de mayor exposición solar, reducir el ingreso de aire caliente y utilizar los equipos de climatización de manera eficiente.

Cómo mantener la casa fresca sin aumentar el consumo eléctrico

De acuerdo con las recomendaciones publicadas por el Departamento de Energía de Estados Unidos en su guía Thermostats, una configuración adecuada de la temperatura permite reducir el consumo energético destinado a la climatización. El organismo explica que mantener una temperatura interior más elevada durante el verano, siempre que resulte confortable, disminuye la diferencia térmica con el exterior y reduce la energía necesaria para refrigerar los ambientes.

En este escenario, los equipos con tecnología Inverter ofrecen una alternativa frente a los sistemas tradicionales. El TCL BreezeIN AI Inverter, por ejemplo, disponible en capacidades de 3700 W y 5700 W, incorpora un compresor que regula su funcionamiento según las necesidades del ambiente. Además, cuenta con el modo AI ECO, que ajusta automáticamente la frecuencia del compresor para mantener la temperatura deseada, evitar fluctuaciones térmicas y optimizar el consumo eléctrico. El equipo utiliza gas refrigerante R32 (difluorometano), que absorbe el calor del ambiente y lo expulsa al exterior, permitiendo enfriar el espacio de una manera más sustentable, eficiente y segura.

Aire acondicionado. Fuente: TCL, modificada con IA por El Cronista.

Otro aspecto importante es aprovechar correctamente las funciones disponibles. Programar el encendido y apagado, mantener puertas y ventanas cerradas mientras funciona el aire acondicionado y limpiar periódicamente los filtros son medidas que pueden contribuir a mejorar el rendimiento del equipo sin necesidad de utilizarlo constantemente a máxima potencia. En ese sentido, el BreezeIN AI Inverter incorpora un timer programable para el encendido y apagado automático y la función Auto Limpieza (Clean), que acompañan el mantenimiento habitual del equipo.

Qué funciones del aire acondicionado ayudan a mejorar el confort durante el verano

Los modelos actuales incorporan tecnologías que permiten adaptar la climatización a diferentes momentos del día. En el caso del TCL BreezeIN AI Inverter, la función I FEEL mide la temperatura desde el control remoto para ajustar el funcionamiento del equipo según las condiciones del ambiente. A su vez, el modo Sleep modifica la temperatura y la ventilación durante la noche para favorecer un descanso confortable, y la optimización de sus componentes junto con la tecnología Inverter favorecen un funcionamiento silencioso tanto en la unidad interior como en la exterior.

Cuando se necesita bajar rápidamente la temperatura, la función Turbo permite climatizar el ambiente en menos tiempo. Además, el equipo ofrece los modos frío, calor, deshumidificación, ventilación y automático, y cuenta con el modo Generator, que limita el consumo eléctrico para permitir su uso continuo ante bajas de tensión o cortes de suministro cuando el hogar opera con un grupo electrógeno.

La eficiencia energética también depende de la tecnología utilizada. Según la información técnica difundida por TCL, el modo AI ECO del BreezeIN AI Inverter permite alcanzar un ahorro de energía de hasta el 37%, de acuerdo con ensayos realizados por el laboratorio internacional SGS. Este porcentaje corresponde a condiciones específicas de prueba y no representa necesariamente el ahorro que obtendrá cada hogar.

En definitiva, mantener la casa fresca durante el verano no depende únicamente de utilizar el aire acondicionado durante más horas o configurarlo en la temperatura más baja. Combinar buenos hábitos de climatización con equipos eficientes y funciones de regulación automática puede ayudar a conseguir ambientes confortables y controlar mejor el consumo de electricidad.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.