La Cámara de Diputados sesiona hoy desde el mediodía con el Presupuesto 2027 como eje central, en la última sesión del período ordinario. El oficialismo parte de una base de 121 diputados y confía en llegar a los 129 con el respaldo de sus aliados. Las negociaciones siguen abiertas hasta último momento, y la disputa se concentra en el articulado, donde los bloques dialoguistas condicionan su apoyo a una serie de reclamos.

La sesión especial, pedida por el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, está convocada para las 12, con Labor Parlamentaria a las 10:30.

Además del Presupuesto (Orden del Día 661), el temario incluye la aceptación de los cambios del Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo de libre comercio Mercosur-AELC, la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad y el marco regulatorio para pymes. Son proyectos que quedaron pendientes tras la sesión caída del 18 de noviembre.

El dictamen de mayoría se firmó el 17 de noviembre con 27 firmas sobre 49: 20 de LLA y siete de aliados, cinco de ellos en disidencia parcial. Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría, y Argentina Federal no firmó ninguno.

Los puntos en disputa

Universidades. Es el reclamo más visible. El proyecto asigna $7,3 billones al sistema, frente a los $11 billones que pide el Consejo Interuniversitario Nacional. Provincias Unidas, con los diputados de Córdoba y Santa Fe, y Argentina Federal, con los de Salta y Misiones, piden ampliar las partidas, pero el Gobierno se mantiene firme. El Comité Nacional de la UCR pidió rechazar el proyecto por incumplir la ley de financiamiento universitario.

Discapacidad. Fue uno de los capítulos más tensos en comisión. El borrador original del Ejecutivo eliminaba el sistema de pensiones y recortaba fondos, y tras las negociaciones se incorporaron partidas para la ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad. Unión por la Patria quiere sumar partidas específicas, y el MID, con dos votos, define hoy su postura según cómo quede este punto.

Biocombustibles. Provincias Unidas pide incluir en el articulado una reforma del régimen. Un proyecto similar tiene media sanción del Senado pero quedó cajoneado en Diputados. En el oficialismo deslizan que una alternativa es llevarlo a las sesiones extraordinarias de diciembre.

Diputados del peronismo durante la última sesión fallida Fuente: NA

Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas reclama un lugar por ser la segunda minoría, pero el PRO lo disputa porque sostiene que no es un bloque sino un interbloque. Martín Menem evitó tomar partido y pidió que ambas fuerzas lleguen a un acuerdo. La discusión ya pesó en la sesión caída la semana pasada.

Otros pedidos. Entre los reclamos que atraviesan a aliados y a la oposición dialoguista figura la cancelación de deudas de cajas previsionales provinciales. También están en la mesa la deuda de coparticipación con la Ciudad y los fondos reservados de la SIDE, que Oscar Herrera Ahuad propone reasignar a Ciencia y Tecnología para revertir la caída presupuestaria del Conicet. Argentina Federal suma planteos sobre la Ley de Bosques, los puentes internacionales y obras en el norte.

Qué busca el Gobierno

La Casa Rosada espera que la media sanción del Presupuesto y la reforma del BCRA funcionen como señal de previsibilidad para los mercados, tras dos semanas de suba del dólar y del riesgo país. La reforma prohíbe el financiamiento directo e indirecto del Tesoro, elimina los adelantos transitorios y deja como único objetivo del Banco Central preservar el valor de la moneda.

El proyecto prevé gastos consolidados por $216 billones, un 25,3% más que la base de comparación, y recursos por $219,3 billones, con un alza del 26,2%. Estima un dólar de $1.847 para fin de 2027 y mantiene el superávit fiscal como eje de la política económica.