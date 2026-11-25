Jorge Macri fue el invitado del Encuentro de Líderes de El Cronista, donde conversó con Guillermo Laborda frente a un auditorio de empresarios. Repasó cómo ve la economía cotidiana, qué obras vienen y qué eventos internacionales tiene en carpeta la Ciudad de Buenos Aires para 2027.

Consultado sobre la situación actual, el jefe de Gobierno porteño fue directo: “Evidentemente, es un momento difícil para la economía del día a día, de eso no hay duda, la gente está haciendo un gran esfuerzo”. Y marcó la diferencia entre sectores: “Hay sectores estratégicos a los que les va bien y eso ayuda a la macroeconomía del gobierno nacional, pero hay sectores más cotidianos, más urbanos, más de la economía de todos los días que están difíciles”.

Macri reconoció que podría tomar “una postura fácil” y decir que la economía no depende del jefe de Gobierno, algo que, admitió, es cierto. Pero aclaró: “Hay variables que impactan en la economía que sí dependen de un gobernador o de un jefe de gobierno”. Entre ellas ubicó los impuestos, aunque advirtió que “no es fácil bajar impuestos cuando la recaudación te está cayendo”. Sobre ese punto, precisó: “La recaudación de Ingresos Brutos interanual tiene una caída del 15%, es una caída muy grande”.

Del otro lado, la demanda de servicios crece. “Nosotros pasamos de 5 millones y medio de atenciones en salud a 10 millones este año, o sea, casi el doble”, sostuvo.

Recorte de cargos y médicos en el turno tarde

Frente a ese panorama, la receta que planteó es “revisar el gasto, gastar menos, gastar mejor y bajar impuestos”. El mismo día de la entrevista, la Ciudad había anunciado una nueva revisión de su estructura. “Dimos de baja 118 cargos jerárquicos, un ministerio, algunas secretarías, pero ya llevamos más de 18.000 cargos administrativos y políticos que dimos de baja”, detalló.

Según explicó, ese ahorro permitió “incorporar casi 3000 policías y 2000 médicos, que son esos los médicos que nos permiten tener el hospital abierto a la tarde”. Macri lo comparó con la lógica empresarial: “Trabajamos en lo que un privado llamaría capacidad ociosa, contribución marginal, porque es una estructura que ya estaba y nos permite atender a más gente”. Y aclaró: “No es que antes no hacían nada y ahora empezaron a trabajar, sino que ampliamos la oferta”.

¿Por qué invertir en la ciudad?

Laborda le pidió que convenciera a los empresarios presentes de invertir en Buenos Aires. “Muchos lo hacen, por suerte”, respondió Macri, y enumeró sus argumentos. El primero: “Tenemos lo más importante que puede tener cualquier organización, que es capital humano”. Lo respaldó con las 44 universidades y con jóvenes que llegan del interior y del exterior y “se quedan”.

El segundo fue la propiedad privada: “Una ciudad donde se respeta la propiedad privada, y ese no es un dato menor. Las 1200 propiedades que hemos devuelto, que estaban usurpadas, son un gesto en ese sentido”. Contó que algunas eran “edificios completos” y describió el mecanismo de las usurpaciones como “mafioso”. Sobre el momento de la devolución, dijo: “Hay dos momentos en los que lloran. Uno, cuando se entera, no lo puede creer, después de 30 años. El segundo momento de llanto es un llanto triste que es entrar al lugar y ver cómo lo destrozaron”.

El tercero fue la carga tributaria: “Somos de las jurisdicciones con menor presión impositiva y vamos a tratar de seguir bajándola”. En un contexto de estabilidad, razonó, ya no alcanza con lo de antes: “No era como antes que bueno, la inflación te licuaba todo y zafabas. No, no, ahora cada numerito cuenta y la ciudad en ese sentido es muy competitiva”.

También habló del movimiento en el espacio público. Sobre La Noche de los Museos estimó “1.300.000, 1.400.000” asistentes, y contó que un festival de folklore en el Parque de la Ciudad tuvo “22.000 personas cada noche, el 70% de la gente vino del interior”. Su lectura: “Hay unas ganas de reencontrarnos”.

Obras para 2027: subte, autopistas y hospitales

Macri informó que la Ciudad cierra 2026 “con una inversión récord, el 20% de nuestro presupuesto”. Y planteó que se recuperó el planeamiento estratégico.

“Yo le digo siempre a mi equipo: ‘Prepárense para empezar obras que probablemente el mérito de inaugurarlas se lo vaya a llevar otro’”, contó. Citó el antecedente de Mauricio Macri con las obras hídricas y dijo que el Subte F será un caso igual: “Aunque a mí me reelijan, la obra completa del Subte F no la voy a inaugurar yo”.

Entre las obras que mencionó están:

Paso bajo nivel de Pampa: “En mayo del año que viene, estamos a plena obra”. Junto con el puente Labruna, dijo, va a “descomprimir mucho una zona que se densificó”.

Autopista Dellepiane: la definió como “una obra transformadora para el sur-suroeste de la Ciudad de Buenos Aires”.

Otros pasos bajo nivel: Álvarez Thomas, Lorca en Caballito e Irigoyen, junto al club Vélez Sarsfield, que se inauguraba la semana siguiente a la entrevista.

En salud, habló de una “inversión récord en hospitales que los estamos transformando de cero”. Mencionó al Penna, el Piñero, el Fernández, el Pirovano y el Zubizarreta, además del equipamiento del Marie Curie, “el único del sistema público”, y del nuevo Centro de Hemoterapia, donde ahora se procesa toda la sangre bajo “un estándar único”.