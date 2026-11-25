Sturzenegger apunta a Kicillof por una nueva obligación que choca con la reforma laboral

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encara su último año de gestión con una paradoja cada vez más difícil de administrar: la Provincia reconoce un escenario de emergencia económica, registra una caída real de sus recursos y pide autorización para tomar nueva deuda, mientras la oposición comenzó a poner bajo la lupa la forma en que el Gobierno bonaerense decide distribuir una caja cada vez más ajustada.

El Presupuesto 2027 proyecta gastos por $58,6 billones y mantiene como uno de sus ejes la continuidad del estado de emergencia económica. Al mismo tiempo, la Ley de Financiamiento incluye un nuevo pedido de autorización de endeudamiento por el equivalente a u$s 1.000 millones.

La explicación oficial apunta principalmente al deterioro de la economía nacional, la caída de la recaudación y los fondos que la administración provincial reclama a la Casa Rosada. Pero los propios números bonaerenses muestran que la presión ya ingresó de lleno en las cuentas de la gestión.

Durante los primeros nueve meses de 2026, la recaudación tributaria propia cayó 3,5% interanual en términos reales. Solo Ingresos Brutos, que representa más de tres cuartas partes de esos recursos y está directamente asociado al nivel de actividad, retrocedió un 3%.

Los recursos provenientes de Nación también se redujeron 0,6% real en ese período. Dentro de ese universo, el IVA cayó 6,5%, reflejando el deterioro del consumo, mientras Ganancias logró compensar parcialmente el resultado con una suba acumulada de 7,3%.

Presupuesto 2027: a qué destina Kicillof los fondos y por qué lo cuestiona la oposición

El problema para Kicillof ya no es solamente cuánto dinero logra obtener, sino qué prioridades establece cuando los recursos dejan de crecer. Ese es el terreno en el que empezó a concentrarse la ofensiva opositora contra el Presupuesto.

El senador provincial y presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, cuestionó que mientras el gasto total proyectado aumenta 36% respecto del presupuesto aprobado para 2026, el área de Comunicación Pública reciba un incremento del 62%.

Según su análisis, la Dirección de Vialidad aumenta apenas un 5% y el Instituto de la Vivienda, un 3% . Petrecca también señaló que la inversión de capital reduciría su participación sobre el gasto total de 7,3% a 6,9%.

La comparación tiene un evidente contenido político, pero introduce una discusión difícil de esquivar para el Ejecutivo: en un contexto en el que la Provincia reclama recursos, mantiene la emergencia y necesita autorización para endeudarse, cada aumento diferencial dentro del Presupuesto queda sometido a un escrutinio mayor.

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Petrecca sostuvo además que, según sus cálculos, al cierre de 2026 se ejecutaría apenas el 68% de la inversión real directa prevista originalmente y que entre 2023 y 2025 la inversión de capital provincial habría caído 20,5% en términos reales.

El Gobierno provincial ofrece otra lectura. El proyecto contempla $4,05 billones para inversión de capital y enumera entre sus destinos obras hidráulicas, viales, sanitarias, viviendas, infraestructura universitaria y mantenimiento de rutas. También proyecta $2,26 billones para Salud, $1,93 billones para Educación y $1,98 billones para Seguridad y Servicio Penitenciario.

La discusión, por lo tanto, no pasa únicamente por si existe o no inversión pública, sino por cuánto representa, cuánto se ejecuta y cómo se ordenan las prioridades relativas dentro de una estructura presupuestaria bajo tensión.

La Libertad Avanza abrió otro frente sobre el mismo paquete económico. El diputado provincial Francisco Adorni cuestionó que el Presupuesto destine más de $71.000 millones a políticas de transversalidad de género y comparó ese monto con partidas vinculadas a infraestructura y equipamiento hospitalario. También cuestionó el pedido de endeudamiento y la presión tributaria provincial.

El Gobierno sostiene, en cambio, que la Ley Impositiva 2027 no aumenta la presión tributaria: no modifica las alícuotas de Ingresos Brutos, actualiza los tramos de facturación para MiPyMEs y afirma que los impuestos patrimoniales no tendrán incrementos reales.

La administración bonaerense también defiende el pedido de financiamiento como parte de una estrategia destinada principalmente a refinanciar vencimientos, ampliar el programa de Letras del Tesoro y sostener proyectos financiados por organismos multilaterales.

Pero ese argumento convive con una realidad que empieza a condicionar el discurso oficial: la Provincia tiene menos margen financiero y necesita explicar con mayor precisión qué áreas protege y cuáles terminan absorbiendo el ajuste.

El debate por el Presupuesto 2027 en PBA: por qué funciona como examen de gestión

Kicillof viene utilizando la obra pública y la presencia del Estado como dos de sus principales herramientas para diferenciarse del Gobierno nacional. Por eso la discusión sobre ejecución y prioridades presupuestarias toca un punto particularmente sensible de su gestión.

El Ejecutivo insiste en que las restricciones derivan de la recesión nacional, los fondos que considera adeudados por Nación y el freno de transferencias. El ministro de Economía, Pablo López, planteó que el Presupuesto fue diseñado en un contexto “aún más adverso” y defendió la necesidad de sostener infraestructura, protección social y producción.

La oposición intenta llevar la discusión hacia otro terreno: no cuánto dinero falta, sino qué hace Kicillof con el dinero que sí tiene. Esa será una de las preguntas centrales del debate legislativo cuando tenga lugar.

Porque cuando la recaudación cae, el endeudamiento vuelve a ser necesario y la emergencia se transforma en una condición permanente, el Presupuesto deja de ser una simple planilla de ingresos y gastos. Pasa a convertirse en una radiografía de las prioridades de la gestión.