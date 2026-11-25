El Gobierno proyecta $1.45 billones para las FFAA y da detalles sobre las compras de submarinos y fragatas

Diego Santilli llegará hoy al Senado para protagonizar su primer informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete. La exposición comenzará a las 15 y tendrá lugar en una semana especialmente relevante para el Gobierno en el Congreso, con el Presupuesto 2027 como una de las prioridades del oficialismo y la reforma electoral , que incluye la suspensión de las PASO, como otro de los proyectos centrales.

Será el debut parlamentario de Santilli como ministro coordinador. En el Gobierno anticipan que su discurso tendrá al “orden” como concepto central y buscará defender los tres años de gestión de Javier Milei frente a lo que la administración libertaria define como “la herencia recibida”.

El funcionario llegará al recinto después de haber enviado ayer al Senado el Informe N° 146 de la Jefatura de Gabinete, un documento de más de mil páginas que reúne las respuestas oficiales a las preguntas formuladas por los legisladores. Allí aparecen varias de las cifras y definiciones que probablemente formen parte de la exposición y de las respuestas que deberá dar frente a la oposición.

Uno de los principales ejes será la economía. El Gobierno construyó el Presupuesto 2027 sobre una proyección de crecimiento del PBI del 4%, una cifra superior al 2,5% que estimaba el REM del Banco Central en octubre. La hipótesis oficial contempla además una expansión del 3,4% del consumo privado, del 0,6% del consumo público, del 9,2% de la inversión y del 8,5% de las exportaciones.

El escenario macroeconómico proyectado incluye una inflación del 18% para 2027 y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar para diciembre. El resultado financiero previsto para el Sector Público Nacional asciende a $3,30 billones, equivalentes al 0,23% del PBI. Pero la diferencia entre las proyecciones oficiales y las privadas puede convertirse en uno de los puntos de mayor discusión durante la sesión.

De hecho, una de las preguntas de los senadores apuntó a qué ocurriría con las cuentas públicas si la economía creciera al ritmo previsto por el mercado y no al 4% calculado por el Gobierno. La respuesta de Economía evitó precisar qué programas deberían sufrir ajustes y señaló que, si los recursos no fueran suficientes para sostener el equilibrio financiero, se adoptarían las medidas necesarias de acuerdo con las prioridades de la gestión.

También habrá preguntas sobre el dólar. El Presupuesto contempla un tipo de cambio de $1.847,6 para diciembre de 2027, frente a los $2.008,5 que proyectaba el REM. El informe señala, además, que los intereses de deuda en moneda extranjera alcanzarían los $14,1 billones dentro del escenario presupuestario.

Diego Santilli, jefe de Gabinete, en el CFI Prensa: Jefatura de Gabinete

Provincias, obra pública y concesiones

La relación con los gobernadores será otro de los capítulos relevantes. El Presupuesto 2027 proyecta un incremento del 4% de los recursos de coparticipación, mientras que contempla $503.325,9 millones para las cajas previsionales provinciales no transferidas.

El informe también habilita una discusión que atraviesa la relación entre Nación y las provincias: el proyecto autoriza avales del Tesoro por hasta US$ 1.320 millones para siete provincias y mantiene abierta la posibilidad de avanzar con acuerdos para compensar obligaciones recíprocas entre Nación y las jurisdicciones. Además, el Gobierno sostiene que las modificaciones tributarias previstas para 2027 no reducirían la masa coparticipable.

La infraestructura será otro de los puntos donde Santilli deberá explicar el nuevo modelo de gestión del Gobierno. La administración nacional apuesta a la Red Federal de Concesiones para avanzar con la construcción, reparación, conservación y mantenimiento de rutas mediante una mayor participación privada.

El dato que aparece en el informe es significativo: el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte prevé para 2027 $3,446 billones de ingresos impositivos, pero contempla $777.817 millones de gastos de capital y $669.434 millones destinados a inversión financiera.

El contraste con la ejecución de este año puede generar cuestionamientos. Durante el primer semestre de 2026, el mismo fondo había ejecutado $117.869,8 millones de los $692.669,4 millones previstos inicialmente para gastos de capital, apenas el 17% del presupuesto disponible. La pregunta que queda planteada es cómo se traducirán los recursos del sistema vial en rutas, mantenimiento y nuevas obras durante 2027.

RIGI, empleo y reforma laboral

Santilli también deberá defender la estrategia del Gobierno para atraer inversión y generar empleo. El informe vincula directamente el crecimiento esperado con el RIGI y con la reforma laboral.

Según la respuesta oficial, los proyectos presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones podrían generar casi 250.000 puestos de trabajo entre las etapas de construcción y operación. El Gobierno considera que sectores como energía, minería e infraestructura serán motores para recuperar la creación de empleo registrado.

El RIGI, además, exige que los proyectos incorporen al menos un 20% de proveedores locales sobre el monto invertido en bienes y obras. Para el Ejecutivo, ese requisito permitirá que parte del impacto de las grandes inversiones llegue a las economías provinciales.

La reforma laboral aparece en el mismo capítulo y es presentada como otra herramienta para promover el empleo registrado. El nuevo esquema incorpora el Régimen de Promoción del Empleo Registrado y los Fondos de Asistencia Laboral.