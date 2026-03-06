Con el objetivo de facilitar el trámite para los monotributistas que fueron recategorizados de oficio y consideran que la categoría asignada no refleja su realidad, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una herramienta simplificada: un “botón de disconformidad”. Se trata de una diferencia sustancial, dado que anteriormente los contribuyentes debían iniciar una presentación digital. Ahora, el sistema permite manifestar la disconformidad mediante un procedimiento mucho más ágil. “El contribuyente no debe adjuntar documentación ni realizar una depuración detallada de los movimientos informados por billeteras virtuales. Lo que está declarando es que esos montos informados no corresponden a ingresos gravados de su actividad o no reflejan correctamente su nivel de facturación”, aclaró Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Liski, Litvin & Abelovich. La creación de este “botón de disconformidad” tiene una explicación: la gran cantidad de monotributistas que fueron recategorizados de oficio a partir de la información derivada de los movimientos en billeteras virtuales. Según argumentaron fuentes oficiales, esto mezcló de alguna manera las operaciones con las transferencias. Los contribuyentes afectados verán en su perfil (en el portal de Monotributo) el “botón de disconformidad”. Al presionarlo, la recategorización quedará “en suspenso” hasta que ARCA corrobore la información presentada. “ARCA recategoriza por facturación o, en este caso, también por movimientos vinculados con la actividad que se cobran con tarjeta de crédito, débito o QR. Entonces, las billeteras envían la información correspondiente de esa categoría. Cuando mandan esos datos, lo que entendemos que está pasando —y por eso se está trabajando con las billeteras— es que te informan las operaciones hechas con tarjeta de crédito y débito, pero también llegaron algunas transferencias que no deberían haberse informado. Entonces se mezcló todo, y por eso se les está dando esta posibilidad”, señalaron fuentes de ARCA a El Cronista. Los monotributistas recategorizados de oficio tendrán tiempo hasta el 16 de marzo para manifestar su disconformidad. Luego, el fisco evaluará con mayor detenimiento los movimientos informados por las billeteras y podrá requerir información adicional. A partir de allí, hay dos alternativas. “Por un lado, si se considera válida la disconformidad del contribuyente, se anulará la recategorización de oficio. Caso contrario, el fisco tendrá la posibilidad de requerir más información si no queda conforme con el planteo; luego, evaluará si anula la recategorización o si sigue adelante con esa recategorización de oficio”, explicó el contador Marcos Felice. La reciente oleada de recategorizaciones de oficio que afectó a un gran número de monotributistas tuvo su origen en los cobros realizados a través de plataformas digitales. La Resolución General 4614/2019, que establece la obligación de informar las comisiones que los contribuyentes cobraron por servicios de gestión de pagos electrónicos, incluye dos títulos clave. Según detalló Noelia Girardi, las billeteras virtuales tienen que informar las siguientes operaciones: La problemática se originó a raíz de inconsistencias detectadas entre los ingresos reportados por los sistemas de información y la facturación real declarada por los contribuyentes. “Puede ocurrir que un monotributista haya facturado $ 10 millones y que, al mismo tiempo, haya cobrado —en su billetera virtual— $ 15 millones por transferencias propias, personales, familiares o vinculadas a sus servicios. ARCA, al observar que esa persona recibió $ 15 millones en su cuenta, la recategorizó de oficio. El tema es que esos $ 15 millones pueden no haber estado vinculados con la actividad gravada”, ilustró la gerente de Impuestos en Liski, Litvin & Abelovich. Por ese motivo, ARCA lanzó el “botón de disconformidad” para agilizar el trámite, destinado exclusivamente a quienes consideren que los ingresos informados por la plataforma no corresponden a cobros por su actividad. “Esta acción será suficiente para que se revise tu situación, sin que resulte necesario realizar una presentación digital adicional, ni adjuntar documentación respaldatoria. Sin perjuicio de ello, este organismo podrá solicitarte información adicional”, subraya la notificación enviada por el organismo recaudador. Por otro lado, este medio consultó qué sucede con la cuota de los contribuyentes que ya fueron recategorizados de oficio. Al respecto, desde ARCA precisaron que, si bien “la cuota aumentó por la recategorización de oficio”, ello puede revertirse si los usuarios expresan su disconformidad a través de la herramienta simplificada.